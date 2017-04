Tempo ruim para hoje: previsão de ventos fortes e até granizo

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), devido ao impacto de uma frente fria, a situação atmosférica ficará extremamente instável em vastas áreas do leste e oeste do Japão. Consequentemente, haverá a formação de nuvens carregadas de chuvas.

A JMA alerta para o perigo de raios, formação de tornado, rajadas de ventos, pancadas de chuvas e até chuvas de granizo. Também há o perigo de a chuva se intensificar subitamente.

Fora isso, caso haja indícios de uma grande formação de nuvens, rajadas de ventos e trovoadas, a JMA aconselha refúgio dentro de construções resistentes.

Fonte: NHK News e Mainichi Shimbun