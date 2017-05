Temperaturas superiores a 30ºC em várias regiões

Fará um calor intenso por uma vasta área nesta terça-feira (30). Algumas regiões estarão expostas a temperaturas superiores a 30ºC, tornando o dia extremamente quente.

Norte do Japão: temperaturas altas até em Hokkaido

Hokkaido terá temperaturas altas, ótimas para estender as roupas no varal. Como voltará a esfriar com o decorrer da semana, é recomendável que os moradores da região aproveitem este calor “inesperado”.

O tempo estará ótimo nas regiões costeiras, enquanto no interior da região fará um calor intenso. Recomenda-se tomar as providências necessárias para se prevenir da insolação.

Já em Tohoku, o céu estará predominantemente nublado, com pequenos intervalos ensolarados. Chuvas repentinas poderão cair em alguns momentos.

Leste e oeste do Japão: perigo de insolação

Raios solares muito fortes serão presentes por todo o dia. Tome as devidas providências na hora de sair de casa.

Além disso, o calor será tão intenso que o corpo começará a suar só de andar um pouco. Como há previsão de temperaturas superiores a 30ºC em algumas regiões, sempre esteja se prevenindo da insolação. Obviamente, beba muita água e sempre mantenha o ambiente fresco.

Contudo, há o perigo de trovoadas e chuvas repentinas nas áreas montanhosas.

Okinawa: a volta da temporada de chuvas (Tsuyu)

Fará um tempo incerto, com mudanças bruscas entre intervalos ensolarados e nublados. Os raios solares serão intensos em toda a região.

Fonte: Weathernews