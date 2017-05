Temperaturas elevadas por todo o Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), temperaturas elevadas foram verificadas em todo o Japão.

Até as 11h30 de segunda-feira (22), as temperaturas mais elevadas foram verificadas em Ishikawa (Fukushima), 31.6ºC, no bairro de Daigo (Ibaraki), 31.5ºC, na cidade de Tatebayashi (Gunma), 31.1ºC, na cidade de Otsuki (Yamanashi), 31ºC, em Nerima (Tóquio), 30.7ºC, todas temperaturas de “pleno verão”.

No centro de Tóquio, a máxima observada foi de 29ºC. Em Osaka e Nagoia, as temperaturas mais elevadas foram de 27.8ºC e 28.2ºC, respectivamente.

A previsão indica que as temperaturas vão aumentar ainda mais a partir da tarde. Espera-se que a máxima durante o dia chegue a 34ºC na cidade de Fukushima, 32ºC na cidade de Maebashi (Gunma), 30ºC nas cidades de Nagoia, Morioka (Iwate) e Saga (província homônima) e no centro de Tóquio, 29ºC em Osaka e Okayama e 28ºC na cidade de Fukuoka.

Neste domingo (21), a cidade de Tatebayashi (Gunma) registrou a temperatura mais quente deste ano: 35.3ºC. No mesmo dia, a cidade de Fukushima também registrou temperaturas entre 30 e 35ºC. A JMA emitiu o primeiro alerta de “informações de avisos de temperaturas altas” para as províncias de Gunma e Fukushima.

Espera-se que as temperaturas continuem altas nos próximos dias em todo o país. A JMA recomenda o consumo regular de água e alerta sobre os perigos da insolação.

Fonte: NHK News