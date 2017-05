Previsão do tempo para hoje: pancadas de chuva e raios

Uma pequeno descanso das temperaturas quentes e dias ensolarados. O guarda-chuva poderá ser um forte aliado nesta quarta-feira (24). Devido à chegada de uma frente fria, poderá haver pancadas de chuva e quedas de raios em alguns lugares.

Hokkaido ~ Kyushu: Sempre mantenha um guarda-chuva consigo

A previsão indica chuva por quase todo o Japão hoje (24). As chuvas serão torrenciais, mas há perigo de ficarem cada vez mais fortes. Sempre mantenha consigo um guarda-chuva. Mesmo em Kanto, que inclui a capital Tóquio, as nuvens carregadas de chuva começarão a se formar na região.

Fora isso, o calor intenso fará uma pausa. Como o céu ficará predominantemente nublado, as temperaturas típicas de verão abaixarão e o dia ficará fresco, com temperaturas amenas.

No norte do Japão as temperaturas serão um pouco baixas e o tempo será frio nessas regiões.

Okinawa: Um clima fresco mas chuvoso

O tempo será predominantemente nublado, mas haverá momentos ensolarados. O tempo na província será bem ameno e fresco. Contudo, a partir da noite haverá pancadas de chuva e até queda de raios. Portanto tome cuidado hoje à noite.

