Previsão do tempo indica chuvas e trovoadas

Nesta quarta-feira (31) o tempo será muito diferente do que ontem. As previsões indicam mudanças climáticas em várias regiões do leste e oeste do Japão. Tome muito cuidado quando for sair de casa ou do trabalho.

Norte do Japão: pouca chuva, mas temperaturas altas continuarão

O dia será parcialmente nublado até a tarde. Contudo, começará a chover intermitentemente ao longo de montanhas a partir do início da noite.

Nas áreas no interior da região as temperaturas continuarão altas.

Leste e oeste do Japão: cuidado com mudanças climáticas bruscas

A atmosfera ficará extremamente instável nessas regiões. Devido a isso, há a possibilidade de mudanças climáticas bruscas em várias regiões a partir da tarde. Como há o perigo de ocorrência de trovoadas, rajadas de ventos e graupel (espécie de “granizo” pequeno), sempre mantenha consigo um guarda-chuva.

As temperaturas superiores a 30ºC não continuarão, mas haverá a presença de um calor desagradável e úmido. Contudo, como as temperaturas ficarão baixas quando a chuva começar a cair, sempre fique atento na hora de sair.

*Leste do Japão: Kanto, Tohoku e algumas áreas de Tokai.

*Oeste do Japão (inclui regiões ao sul): Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu.

Okinawa: volta da temporada de chuvas (Tsuyu)

Uma frente fria com nuvens carregadas de chuva, típica desta temporada, está cada vez mais se aproximando do território japonês, e os céus nublados voltarão a Okinawa. As chuvas se intensificarão nas Ilhas Sakishima, e será preciso ter cuidado com trovoadas e rajadas de ventos.

