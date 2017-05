Previsão do tempo: chuva por boa parte do Japão

A previsão do tempo indica chuva para as províncias nas áreas centrais e ao sul do Japão (Kinki, Chubu, Chugoku, Shikoku e Kyushu). E para as regiões ao norte do Japão (Hokkaido, Tohoku e Kanto), o tempo será nublado durante o dia e chuvoso no fim da tarde. A partir da noite de terça-feira (9), será preciso levar o guarda-chuva.

Previsão do tempo

Espera-se que o dia seja chuvoso nas regiões de Kagoshima e Kochi, e em alguns lugares poderá ocorrer trovoadas intensas. Em Nagoia e Osaka, a chuva começará a cair a partir do fim da tarde, enquanto em Tóquio haverá chuva apenas tarde da noite.

Contudo, o tempo será ensolarado em Morioka (capital de Iwate) e Sendai (capital de Miyagi) e o ar continuará seco nas regiões de Hokkaido e Tohoku. Os ventos também poderão se intensificar em alguns momentos.

Temperatura máxima esperada

O calor fora de época deve cessar. Em Tóquio, a máxima será de 24ºC. Em Nagoia e Osaka, as máximas serão de 25ºC e 24ºC, respectivamente. Entretanto, a máxima em Sapporo será de 19ºC.

Fonte: NNN News