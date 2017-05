Previsão de muito calor em boa parte do Japão

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês) publicou a previsão do tempo referente aos próximos 30 dias. As temperaturas por todo o país serão altas, e muitos dias de calor intenso são previstos. A JMA também publicou informações sobre o início da temporada de chuvas (Tsuyu). Veja mais informações abaixo!

Temperaturas altas por todo o país

Espera-se que as temperaturas se elevem nos próximos 30 dias e a atmosfera fique quente por todo o país. Especialmente falando deste fim de semana (20 e 21), que poderá registrar temperaturas máximas superiores a 30ºC. Será preciso tomar cuidado com insolação neste sábado e domingo.

A precipitação e a duração do dia estarão dentro da média anual. O céu nublado em Okinawa e Amami, que entraram na época de chuvas, deve continuar. Normalmente, a época de chuvas começa entre 31 de maio e 14 de junho, e esse ano não vai ser exceção. Por mais que a previsão indique que maio será um mês quente, logo no início de junho a temporada de chuvas deve começar em todo o país.

Veja abaixo a previsão por semana!

20 de maio ~ 2 de junho

O tempo deve entrar em um novo ciclo no norte, leste e oeste do Japão. Mesmo antes do início da temporada de chuvas, as temperaturas devem aumentar em muitos lugares. As temperaturas no norte do Japão serão equivalentes à média anual. Contudo, no oeste e leste do Japão e em Okinawa, as temperaturas devem ser mais elevadas do que a média. Principalmente na primeira semana. Muitos dias terão temperaturas superiores a 25ºC, e alguns poderão ter máximas de 30ºC ou mais.

Nesta época antes do início do tsuyu, muitas pessoas devem começar a sair de casa e passear com mais frequência. Por isso, sempre tome cuidado com insolação, passe protetor solar e tome bastante água.

3 ~ 16 de junho

Como o esperado, prevê-se que os dias chuvosos e nublados em Okinawa e nas áreas próximas ao Pacífico sejam frequentes. Contudo, o mais intrigante é a época de início da temporada de chuvas de cada região. Veja a imagem abaixo e confira a data de início do tsuyu.

*Definição das regiões

Norte do Japão = Hokkaido, Tohoku

Leste do Japão = Kanto Koshin’etsu, Tokai, Hokuriku

Oeste do Japão = Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu (excluindo Amami)

Fonte: Tenki JP