Previsão de calor em muitas áreas do Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), as temperaturas começaram a subir a partir desta manhã.

Até as 11h30 foram observadas temperaturas máximas de 28.7ºC no Aeroporto de Miyazaki, 27.9ºC em Motoyama (Kochi), 27.8ºC em Tatebayashi (Gunma), 27.5ºC em Masuda (Shimane), 26.7ºC no centro de Tóquio, 26.3ºC em Shingu (Wakayama) e 25.3ºC na cidade de Shizuoka. Temperaturas superiores a 25ºC foram verificadas em diversas regiões.

A previsão indica que as temperaturas subam mais ainda a partir da tarde, e poderão ultrapassar a marca dos 30ºC nas cidades de Fukuoka, Yamaguchi, Kofu (Yamanashi) e Kumatani (Saitama). Além disso, prevê-se que as temperaturas atinjam 29ºC em Shizuoka, 28ºC em Takamatsu e Tóquio, 27ºC em Quioto e Nagoia e 26ºC nas cidades de Hiroshima e Osaka.

Dependendo do lugar, as temperaturas serão 10 graus a mais do que quarta-feira (10). Espera-se que o dia seja tão quente quanto dias de verão.

A JMA adverte sobre o risco de insolação e aconselha o consumo de água.

Fonte: NHK News