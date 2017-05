Por que o calor será intenso e terá muita chuva neste verão?

A JMA (sigla em inglês) – Agência de Meteorologia do Japão – divulgou nesta quarta-feira (24) que a estimativa é de calor intenso neste verão. Além do calor intenso, ainda explicou sobre a estação chuvosa de julho. Sabendo dessas informações, você poderá programar seus passeios de verão. Também pode ser prevenir com artigos anti-mofo e apetrechos para a estação das chuvas.

A JMA realizou uma previsão para os próximos 3 meses – junho a agosto. A previsão é de que o índice de chuvas deverá ser igual ou superior à média anual para as províncias do leste, banhadas pelo Oceano Pacífico e também nas províncias do lado oeste. A precipitação poderá ficar acima da média na segunda quinzena de julho, ainda dentro do período da estação chuvosa.

Em contrapartida, estima-se que as temperaturas de agosto deverão ser mais altas do que a média anual. Exceto nas ilhas Amami e de Okinawa, haverá muitos dias de sol em agosto com temperaturas elevadas.

Motivos do calor intenso e de muita chuva

A principal causa que poderá provocar um verão com calor intenso parece estar na alta pressão no Oceano Pacífico que se intensifica no sul do arquipélago. Isso ocorre por conta da continuidade de ocorrência das nuvens cúmulo-nimbo, em função da temperatura elevada da superfície do Mar das Filipinas.

Por isso tudo, a frente de chuva sazonal que se posiciona mais ao sul este ano, trará mais chuvas em julho.

O meteorologista Motoaki Takekawa alertou “é possível que na estação chuvosa tenha muita chuva pesada. Neste verão é preciso redobrar os cuidados com insolação e exaustão pelo calor, em relação ao ano passado”.

Fontes: AMJ e Sankei Imagem ilustrativa: Pixabay