Mil pessoas foram hospitalizadas por insolação

Segundo a Agência de Administração de Desastres e Fogo, 984 pessoas foram hospitalizadas por insolação apenas na semana passada. Houve uma grande alta em relação à semana anterior, que teve metade desse número.

A província de Saitama registrou 69 pacientes, o maior número entre as províncias. Em seguida, 67 pacientes foram registrados em Aichi, 57 em Tóquio, 43 em Kanagawa e 40 em Hyogo.

Dentre os casos, 296 pacientes sofreram sintomas graves ou intermediários e tiveram que ser internados. Separando os casos por idade, 46.5% dos pacientes (458) eram idosos com 65 anos ou mais. Outros 228 pacientes eram crianças e menores de 18 anos.

Devido ao calor intenso no último fim de semana, apenas no último sábado e domingo 722 pessoas foram hospitalizadas. A maioria foi registrada no domingo (417 pacientes), já que nesse dia foi observada a maior temperatura do ano em Tatebayashi (Gunma).

A Agência de Administração de Desastres e Fogo analisou que o aumento dos casos ocorreram devido a eventos ao ar livre como “Undonkai” e eventos esportivos. A agência recomenda os cidadãos a tomarem bastante água antes de realizar atividades físicas.

Fonte: NHK News