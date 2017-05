Previsão de pancadas de chuva e perigo de inundações

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), uma frente fria se estendeu até as regiões ao centro e sul do Japão, e há a previsão de formação de um centro de baixa pressão atmosférica.

Como ventos úmidos e quentes serão soprados por esses fenômenos, a situação atmosférica ficará extremamente instável entre a tarde de sexta-feira (12) e sábado (13).

A previsão indica pancadas de chuva de 50ml/h e trovoadas entre a tarde de sexta-feira e sábado nas regiões no centro e sul do Japão. Até as 6h00 da manhã de sábado, espera-se que chova 250 milímetros em Shikoku, 180 milímetros no norte de Kyushu e 100 milímetros em Kinki.

A JMA alerta sobre o perigo de inundações em locais de baixo relevo e deslizamentos de terra, e pede cuidado em relação à enchentes, formação de tornados e raios.

Fonte: NHK News