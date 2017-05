Calor intenso por todo o Japão: previsões indicam temperaturas acima de 30ºC

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o tempo está ensolarado em boa parte do país e as temperaturas estão aumentando.

Até o meio-dia e meio de hoje (23), foram observadas as máximas de 30.8º em Tatebayashi (Gunma), 30.6ºC em Takayama (Gifu), 30.5ºC em Toyooka (Hyogo), 30.4ºC em Matsumoto (Nagano) e Chichibu (Saitama), 30ºC em Nihonmatsu (Fukushima), 29.4ºC em Yamagata (província homônima) e 27.4ºC no centro de Tóquio.

De acordo com a previsão do tempo, as temperaturas vão aumentar ainda mais. Prevê-se que as temperaturas mais elevadas atinjam 31ºC em Matsumoto (Nagano) e 30ºC nas cidades de Quioto, Maebashi, Fukushima e Yamagata. Fora isso, espera-se que a máxima seja de 29ºC nas cidade de Morioka e Fukui e 28ºC no centro de Tóquio. Segundo a JMA, essas temperaturas são de 3ºC a 8ºC acima da média.

Contudo, espera-se que a situação atmosférica fique instável principalmente nas áreas montanhosas e no interior do país, e nuvens carregadas com chuva comecem a surgir em alguns locais.

Como se espera que as temperaturas continuem elevadas nos próximos dias, a JMA recomenda o consumo regular de água e alerta sobre os perigos da insolação.

Fonte: NHK News