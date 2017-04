Tempo ruim em todo o Japão: chuva e ventos fortes

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), atualmente está chovendo em Kyushu devido à influência de uma baixa pressão atmosférica acompanhada de uma frente fria, localizada ao oeste do Japão.

Como essa pressão atmosférica está se desenvolvendo rapidamente e prosseguindo para a direção nordeste, a previsão indica que o tempo ficará ruim, com ventos e chuvas fortes.

Até terça-feira (18), a velocidade máxima dos ventos será de 90km/h em Hokkaido e Kinki, 83km/h em Shikoku e Kanto Koshin, 79km/h em Hokuriku, 72km/h em Tohoku e ao norte de Kyushu, 65km/h em Tokai, Chugoku e também na região de Amami em Kagoshima e ao sul de Kyushu, segundo a previsão.

Além disso, nas áreas costeiras entre o oeste e o norte do Japão, as ondas poderão chegar a 5 metros de altura na terça-feira.

Ademais, como uma atmosfera úmida e quente fluirá a partir do sul em direção à baixa pressão atmosférica, prevê-se que a condição atmosférica fique instável e, até a madrugada de terça-feira no oeste do Japão e a partir da madrugada de terça-feira no leste do Japão, haverá a presença de chuvas torrenciais de mais de 50 milímetros por hora acompanhadas de rajadas de ventos e trovoadas.

De acordo com a previsão, nos lugares com maior acúmulo choverá 250mm em Shikoku, 200mm em Kinki e Tokai, 180mm em Kyushu, 150mm em Kanto Koshin, 120mm em Hokuriku, Amami e Okinawa e 100mm em Chugoku.

A JMA faz um alerta em relação à inundações em terrenos baixos devido à chuva pesada e alerta sobre o perigo de ondas altas e ventos fortes.

Fora isso, além das rajadas de ventos e raios, como ocorrerá o derretimento de neve nas áreas montanhosas do leste e norte do Japão devido à chuva, a JMA alerta também sobre o perigo de avalanche.

Fonte: NHK News