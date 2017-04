Previsão de tempestades e tornados para a região Kanto

Até o momento, diversas províncias da região de Kanto estão com altas temperaturas devido a ventos quentes que estão descendo para o sul. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) anunciou a floração do sakura em Mito (Ibaraki).

A temperatura máxima esperada é de 16ºC em Yokohama e no centro de Tóquio e 15ºC nas cidades de Chiba, Saitama, Maebashi, Utsunomiya e Mito. Espera-se que faça um calor típico de primavera.

Entretanto, como uma frente fria passará pelo Japão, até tarde da noite de hoje (03/abr), o tempo ficará instável. Devido a isso, prevê-se a formação de nuvens carregadas de chuva em alguns locais, presença de ventos fortes e queda de raios.

A JMA adverte os cidadãos sobre o perigo de tempestades, tornados e ventos fortes, além da possibilidade de queda de granizo e, caso haja indícios de aproximação de nuvens negras, a agência aconselha a não sair de casa.

Fonte: NHK News