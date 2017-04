As temperaturas mais quentes do ano foram registradas em grande parte do Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), devido à influência de altas pressões atmosféricas, várias regiões do norte e leste do Japão tiveram um dia ensolarado na quarta-feira (5). A região de Hokuriku e outras próximas ao Mar do Japão tiveram temperaturas altas em razão das correntes de ar quentes e secas.

As temperaturas máximas mais altas durante o dia foram registradas nas cidades de Toyama, 24.6ºC, Komatsu (Ishikawa), 24.5ºC, Fukushima, 23.3ºC, Tottori, 21.9ºC, no centro de Tóquio, 20.7ºC, e em Obihiro (Hokkaido), 19.3ºC. Em muitas regiões do Japão, foram registradas temperaturas comuns entre os meses de abril e junho.

De acordo com a JMA, em 536 pontos de observação espalhados pelo Japão, o equivalente a 58% de todos os observatórios meteorológicos, foram registradas as temperaturas mais quentes do ano.

Com este calor, a JMA anunciou o início da floração das flores de cerejeira nas cidades de Kagoshima, Toyama, Fukui e Hikone (Shiga) e a plena floração em Fukuoka e Tsu (Mie).

A JMA espera que o tempo quente continue também nesta quinta-feira (6). A temperatura máxima esperada é de 22ºC em Kagoshima, 21ºC em Kanazawa, 20ºC em Fukuoka, Osaka e no centro de Tóquio e 18ºC em Sendai. Entretanto, devido à influência de uma frente atmosférica que está vindo do oeste, também há previsão de chuva para muitas regiões.

A JMA adverte sobre o perigo de avalanches e inundações devido ao derretimento do gelo em áreas montanhosas.

Fonte: NHK News