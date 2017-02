Temperaturas altas por todo o país! Perigo de derretimento de neve e avalanches!

Segundo a JMA (Agência Meteorológica do Japão), esta sexta-feira (17) será marcada pela presença de uma atmosfera quente devido aos fortes ventos meridionais originados da aproximação da frente fria e de um centro de baixa pressão atmosférica ao norte do Japão.

Devido a isso, a previsão é de temperaturas altas por todo o país. As temperaturas mais altas durante o dia serão de 21ºC de Kagoshima, 19ºC no centro de Tóquio, 16ºC de Osaka, 14ºC em Tottori e 13ºC em Niigata. Espera-se que as temperaturas sejam 5ºC a 8ºC acima da média.

Além disso, espera-se que chova nas regiões entre o norte e oeste do Japão próximas do Mar do Japão e o derretimento de neve avance rapidamente. Especialmente em Tottori, que enfrentou uma das maiores nevascas entre a semana passada e o início desta semana, e nas regiões próximas do Mar do Japão onde o acúmulo de neve foi maior do que a média. A JMA pede cuidado com avalanches e queda de neve a partir dos telhados.

Ademais, a atmosfera ficará instável principalmente nos horários que a frente fria passará pelo Japão e, além disso, após a passagem da frente fria, como os ventos soprarão para o norte, a previsão é de queda súbita nas temperaturas e tempestades de neve principalmente em Hokkaido.

A JMA adverte sobre os cuidados com a condição física em relação às súbitas mudanças climáticas, além de rajadas de ventos, tornados e relâmpagos.

Fonte: NHK News