Conheça Kayabuki no Sato: a pequena vila que está cativando os visitantes estrangeiros

Miyama é uma área rural e remota nas montanhas a 30km ao norte da central da cidade de Quioto. A área é famosa por suas tradicionais casas de fazenda com telhados de palha das quais 200 podem ser vistas pontilhando o interior.

Essa área em Quioto é comumente comparada à Shirakawa-go (Gifu) e à vizinha Gokayama (Toyama).

Ao contrário daquelas encontradas em várias outras vilas e distritos históricos em todo o país, grande parte das casas antigas de Miyama sobrevivem como residências onde as pessoas ainda vivem e trabalham.

Isso, em troca, confere uma atmosfera nostálgica à área, e oferece aos visitantes uma chance de vivenciar a sensação tradicional e autêntica do Japão rural.

Miyama é formada por várias vilas pequenas e povoados espalhados ao longo de seus vales estreitos e sinuosos.

A principal atração entre eles é a vila que fica ao norte, a Kayabuki no Sato, que dá destaque a cerca de 40 casas com telhados de palha.

Os visitantes podem andar pela vila, mas a maioria delas são residências privadas e não é possível entrar nelas.

Uma das construções abertas ao público é o Kayabuki no Sato Folk Museum.

A antiga residência exibe ferramentas e utensílios domésticos tradicionais das décadas passadas, assim como algumas exibições sobre a construção e manutenção dos telhados de palha.

Não muito longe desse museu está o Little Indigo Museum, outra construção com telhado de palha que foi convertida em um estúdio de tintura índigo e galeria. Também conhecida como indingofera tinctoria, essa planta é melhor conhecida pelo seu pigmento azul-violeta que é usado para tingir brim e outros tecidos.

Além desses dois museus, as únicas instalações turísticas na vila são 3 acomodações no estilo japonês (minshuku) e alguns cafés. Ademais, há poucas lojas de lembrancinhas na área do estacionamento ao longo da rua da vila.

Uma das melhores maneiras de apreciar esse ambiente em Miyama é passar uma noite (que custa em torno de 5.000 a 8.500 ienes por pessoa) em uma dessas casas de fazenda com telhados de palha. Três dessas casas em Kayabuki no Sato, assim como várias mais em outros vilarejos de Miyama, também servem como acomodações. Uma pernoite permite ao visitante uma visão mais íntima das casas, assim como a chance de vivenciar uma tradicional casa no estilo japonês, visto que muitas delas ainda destacam chãos de tatami, camas de futon e pisos de lareira abertos (irori).

Em um lugar e outro há essa saída de água corrente onde você pode sentar no tapetinho de palha e refrescar seus pés.

Além das casa em Kayabuki no Sato, outras cerca de 150 casas de fazenda com telhados de palha podem ser encontradas espalhadas em Miyama.

No dia em que estivemos no local conseguimos ver alguns trabalhadores trocando as palhas das casas:

E um caminhão levando o material até lá:

Miyama também é conhecida pela riqueza de atividades ao ar livre, incluindo pesca e caminhada ao longo do Rio Yura (Yuragawa). Uma trilha de caminhada leva ao longo do rio por cerca de 2km, de Kayabuki no Sato ao Shizen Bunkamura Kajikaso, um centro natural e acomodação.

O número de turistas estrangeiros que visitam Miyama aumentou rapidamente e, aos poucos, a cidade vem se preparando para cooperar com essa popularidade.

Confira a galeria de imagens:

Informações:

Kayabuki no Sato (かやぶきの里)

Local: Miyama, Quioto

Estacionamento gratuito

Site: Kayabuki no Sato

Kayabuki no Sato Folk Museum

Horário: das 9h às 17h (de abril a novembro) / das 10h às 16h (de dezembro a março)

Entrada: 300 ienes

Little Indigo Museum

Horário: das 10h às 17h

Entrada: 250 ienes

Localização no Google Maps, veja aqui



