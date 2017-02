Kyoto Railway Museum: Conheça um dos 3 maiores museus de trens do Japão

A equipe do Portal Mie foi até o Kyoto Railway Museum. O local é muito amplo, e é uma divertida e interessante opção de passeio para todos os públicos, principalmente para famílias com crianças. (mapa, valores e outras informações no fim desta página)

O Museu Ferroviário de Quioto (Kyoto Railway Museum) foi inaugurado em abril de 2016 pela JR West no antigo local do Museu de Locomotiva e Trem Umekoji.

Esse museu é um dos 3 maiores do tipo juntamente com o “Museu de Trens da JR” em Saitama e o “SCMAGLEV e Parque Ferroviário da JR Central” em Nagoia (Aichi).

Com 3 andares em um local de 30.000 metros quadrados, o museu exibe um total de 53 trens aposentados, de locomotivas a vapor aos mais recentes trens elétricos e trens-bala.

Pequeno vagão- restaurante:



Dependendo do horário o local pode estar bem cheio, principalmente na hora do almoço:

Os visitantes podem andar sob um trem e observar o funcionamento interno de uma locomotiva de carga.

E em outra área há uma escada com corredor em que é possível ver a parte superior de um trem:

O museu exibe uniformes ferroviários, ferramentas e uma abundância de outros itens antigos, além de ostentar uma maquete do sistema do Japão, em que trens em miniatura são controlados por um operador enquanto atravessam a paisagem detalhada.

Há também uma variedade de exibições interativas em que os visitantes podem executar as tarefas de um condutor de trem.

Além de ser divertido, as crianças aprendem brincando!

Funcionários sempre acompanhando as crianças nas atividades disponíveis no museu:



Há até uma linha ferroviária, com as sinalizações e sons, simulando a passagem de um trem:

Os visitantes podem entrar nos trens em exibição. Entretanto, em alguns deles, principalmente nos mais antigos, não é possível já que o museu visa preservar muito bem a área interna, como os bancos, mesas e vários itens da época.

Próximo ao prédio principal há uma rotunda com plataforma giratória de 1914. A rotunda exibe a maior coleção do Japão de locomotivas a vapor bem preservadas.

Confira mais imagens do local:

Informações:

Kyoto Railway Museum (京都鉄道博物館, Kyoto Tetsudo Hakubutsukan)



Horário de funcionamento: das 10h às 17h30 (última entrada às 17h)

Fechado as quartas-feiras (aberta se a quarta-feira for feriado) e de 30 de dezembro a 1 de janeiro

Entrada: Geral: ¥1200 / Estudantes universitários e do ensino médio: ¥1000 / Estudantes do ensino fundamental: ¥500

Por um valor extra de ¥300, os visitantes podem entrar a bordo um vagão puxado por reais locomotivas a vapor.

Há estacionamento pago próximo ao local

Para mais detalhes (acesso de trem, ônibus e outros): Kyoto Railway Museum (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

