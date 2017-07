Conheça a bela Shirarahama, a “praia irmã” de Waikiki no Havaí

Com um extensão de cerca de 640 metros, Shirarahama, praia localizada na Baía de Kanayama (Wakayama), é muito conhecida por sua areia branca, sendo considerada a “praia irmã” de Waikiki no Havaí desde o ano 2000.

Shirarahama é conhecida como a melhor praia da região Kansai e no verão fica coberta com uma onda de guarda-sóis coloridos e banhistas de vários locais do Japão.

A praia está localizada no centro do Shirahama Onsen, então, visitá-la fora da temporada de verão também tem seu charme, com um pouco mais de tranquilidade.

A areia branca de Shirarahama é importada da Austrália e suas exuberantes águas cristalinas são perfeitas para um bom banho de mar.

Os hotéis próximos à praia foram construídos durante os anos 60, 70 e 80 e têm uma aparência bem nostálgica (clique aqui e veja como reservar um hotel pela Internet no Japão). As palmeiras alinhadas proporcionam uma atmosfera bem tropical. Shirarahama também está na lista das 100 melhores praias no Japão!

Em razão de sua beleza, a praia fica lotada no verão, como é de se esperar. Mesmo assim, vale muito a pena ir até a província de Wakayama para conhecer esse local fascinante!

A praia também tem uma grande reputação por ser um local de onde pode-se apreciar um magnífico pôr do sol. Durante o verão, há exibições de fogos de artifício e, no inverno, belas iluminações. Andar descalço na areia enquanto aprecia o mar é algo que pode ser desfrutado o ano todo em Shirarahama.

Informações:

Shirarahama (白良浜)

Local: província de Wakayama

Temporada: julho a agosto

Não é permitido fazer churrasco na praia

Há banheiros e estacionamento (pago) próximo ao local

Para outras informações: Town Shirahama (em japonês)

Localização, veja aqui



Imagens: Portal Mie