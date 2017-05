Paraíso oceânico no Japão: conheça o Shirasaki Ocean Park

Shirasaki, na província de Wakayama, ostenta uma incrível costa de rocha calcária que desenha uma linha branca entre o mar e o céu, rodeados pela natureza do Shirasaki Ocean Park (mais informações e fotos no final da matéria).

Esse belo cenário surge de formações geológicas de 250 milhões de anos atrás. A costa de Shirasaki, que também é chamada pelas pessoas de Shirasaki Ocean Park, é uma área onde você pode desfrutar da abundância da natureza.

Em 2014, o trecho ao longo da costa de Shirasaki foi selecionado como uma das “100 trilhas de caminhada mais bonitas do Japão”.

O percurso tem início na Escola de Ensino Fundamental Shirasaki e passa por famosos pontos ao longo da costa, como o Manyou Park e a Rocha Tatego. O caminho também é lar para a única colônia de gaivotas-de-rabo-preto no oeste do Japão. De janeiro a março o ponto fica rodeado por um mar de narcisos.

No Shirasaki Ocean Park há um estacionamento aberto 24 horas com restaurante e lojas que vendem as especialidades de Shirasaki. Além de visitar o local para apreciar a paisagem, fãs da prática de mergulho no Japão frequentam o lugar.



A entrada do local:

Um dos amplos estacionamentos:

O parque também conta com áreas para camping e chalés bem estruturados, perfeitos para passar uma noite com a família e amigos.

A área de camping:

O caminho em direção à plataforma de observação onde as pessoas sentam e desfrutam da bela vista do mar e de um momento relaxante sentindo uma brisa agradável.

Visitantes no trecho entre as rochas de calcário e os raios de sol refletindo no mar ao fundo:

A plataforma de observação de onde se tem uma magnífica visão do mar:

Um cafe com plataforma de observação (funcionamento das 9h às 17h):

No local há também um tipo de instalação de treinamento de mergulho chamada de Club House que conta com uma ampla piscina interna. Lojas de mergulho de toda a região trazem seus alunos durante o final de semana. Eles fazem o treinamento pela manhã e depois partem para o mar aberto à tarde.

As águas límpidas atraem os praticantes de mergulho. No local é proibido nadar.

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Informações:

Shirasaki Ocean Park (白崎海洋公園)

Estacionamento gratuito

Site para informações (reservas de cottages, chalés, contêineres, camping, mergulho, outros): Shirasaki (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Imagens: Portal Mie