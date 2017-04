Dica de passeio: Festival de Tulipas em Toyama

A Tonami Tulip Fair é um festival anual de flores realizado na cidade de Tonami, na província de Toyama. O festival tem 2 semanas de duração e exibe cerca de 3 milhões de tulipas de todas as cores e variedades.

A história das tulipas de Tonami remonta ao ano de 1918 quando o cultivo das flores teve início na área. Hoje em dia, a cidade é a maior produtora de tulipas no Japão, cultivando mais de 250 variedades da flor. O festival anual de tulipas é realizado para celebrar os esforços florais de Tonami e uma homenagem às tulipas em geral.

A feira compreende diversas áreas que incluem vários canteiros com uma infinidade de tulipas coloridas que podem ser apreciadas de várias plataforma elevadas, incluindo uma torre de observação em formato de tulipa:

Outros locais são um lago pitoresco onde canteiros de flores flutuam, uma área que apresenta as centenas de variedades de tulipas e o “Tulip Aroma Garden” criado com variedades particularmente perfumadas.

Já a Tonami Tulip Gallery (Tulip Shikisaikan) é um grande saguão de exibição que faz parte do festival das tulipas, mas que também é aberto em dias além do evento, permitindo aos visitantes apreciarem essas flores em ambientes fechados o ano inteiro.

Além de exibir flores reais, a galeria inclui um museu que explica qualquer coisa que você queira saber sobre tulipas e seu cultivo.

Confira um vídeo do local:

Informações:

The Tonami Tulip Fair 2017 (となみチューリップフェア2017)

Período do festival: 21 de abril a 5 de maio

Horário: das 8h30 às 17h30 (entrada permitida até as 17h)

Não há dias de fechamento durante o festival

Valor da entrada: Adultos ¥1.000 / Crianças: ¥300

Para mais detalhes: Tonami Tulip Fair (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui





Fonte: Japan Guide Imagens: Tonami Tulip Fair