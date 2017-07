Conheça o Frolic Sea Adventure Park Uradome

O Frolic Sea Adventure Park é um parque aquático situado na praia de Uradome com diversas opções de brincadeiras e diversão sobre a água. Este parque aquático é um dos maiores do país e primeiro do Oeste do Japão! O local é fantástico e um ótimo opção para diversão no verão!!

Em uma parte da praia, foi montada uma estrutura de boias sobre a água para os visitantes se divertirem em inúmeros brinquedos e desafios.

Abaixo um vídeo que fizemos ao vivo no local:

O valor de entrada é de ¥1.500, porém, se realizar o pedido pela Internet, o preço cai para ¥1.300. Este preço vale por uma hora de diversão. Como o local é muito concorrido no verão, pode ser que você precise esperar para poder reservar.

Uma hora pode parecer pouco, mas o esforço físico gasto no local é alto e até excessivo para alguns.

Crianças de até 6 anos e maiores que 110 centímetros podem entrar no local. Porém, crianças menores que 10 anos devem ser acompanhadas por seus pais ou responsáveis.

No local há salva-vidas e todo mundo, sem exceção, deve usar um colete de segurança.

Vídeo do Frolic Sea Adventure Park

Localização do Parque Aquático

〒681-0003 Uradome, 岩美町 Iwami District, Tottori Prefecture 681-0003, Japan

Mapa de acesso: https://goo.gl/maps/zR1gtofhx3o

Site: Clique aqui