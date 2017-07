Conheça a Costa de Uradome e suas lindas praias!

Nada melhor que aproveitar as águas cristalinas de uma bela praia neste calor!! Como o verão no Japão é muito abafado, curtir uma praia nestas épocas quentes é uma ótima maneira de se refrescar e divertir!! Conheça nesta matéria a Costa de Uradome de Tottori e suas praias perfeitas para lazer com a família!

Localização da Costa de Uradome

A Costa de Uradome (浦富海岸 – Uradome Kaigan) é localizada na província de Tottori. O local fica bem perto das Dunas de Tottori, a aproximadamente 20 minutos de carro. Ambos os pontos turísticos são áreas incluídas no Parque Nacional San-in Kaigan.

Estacionamento da Costa de Uradome

A Costa de Uradome conta com vários estacionamentos, mas está matéria destacará os estacionamentos “Dai’ichi” e “Daini” da Praia de Uradome.

O Estacionamento Dai’ichi (第一駐車場 – Dai’ichi Chushajou) possui capacidade para 80 carros, está em uma localização privilegiada e é perto de banheiros e casas de praia. Já o Estacionamento Daini (第二駐車場 – Daini Chushajou) está um pouco afastado da praia, mas possui a capacidade para 120 carros. O custo é de ¥1.000/dia.

Atrativos da Costa de Uradome

Além da Praia de Uradome, o local é rico em praias paradisíacas. Praticamente há praias em todo sua extensão e todas são belíssimas. Podemos destacar os seguintes pontos atrativos do local:

Água cristalina

Resumindo em poucas palavras a água das praias, podemos dizer que são “cristalinas, limpas e transparentes”. A areia também é fofa e muito limpa.

Contudo, as ondas são um pouco fortes no local, mesmo no período da manhã. Entretanto, no início da tarde o mar fica calmo e é possível deslumbrar toda a transparência das águas.

Além disso, a profundidade das águas é perfeita para crianças, pois não é muito funda!

Praias com poucas pessoas

Ir para a praia no verão é um dos melhores passeios para família e amigos, mas pode-se transformar em um transtorno quando há muitas pessoas no local.

Como o local é muito vasto, é difícil ficar lotado de pessoas. Digamos que mesmo no horário de pico, a quantidade de pessoas é perfeita para aproveitar o espaço do local!

Áreas rochosas fantásticas

A oeste da Costa de Uradome, há o santuário e observatório “Arasuna Jinja” (荒砂神社), um local fantástico e muito divertido. O “Arasuna Jinja” fica a aproximadamente 700m a oeste da praia na frente do “Estacionamento Dai’ichi”!

A vista do observatório é realmente maravilhosa! Esta é uma foto do lado leste da Costa de Uradome!

Frolic Sea Adventure Park Uradome

Este parque aquático é um dos maiores do Japão e primeiro do Oeste do Japão! O local é fantástico e um ótimo local para se divertir!!

Veja mais informações sobre o local clicando aqui! Veja mais informações sobre as praias de Uradome clicando aqui!

Mapa de acesso:

Praia de Uradome



Praia de Makidani



Praia de Higashihama



Praia de Nishiwaki



Frolic Sea Adventure Park Uradome



Fonte: Goriluckey