Minami-jima: conheça as belezas de mais um local paradisíaco no Japão

Ilhas Ogasawara

Ogasawara, localizado a cerca de 1.000km ao sul de Tóquio ao longo do oceano, é um arquipélago tropical formado por mais de 30 ilhas pequenas e grandes.

As ilhas ostentam paisagens naturais deslumbrantes e intocadas, além de serem lares para raros animais e plantas que foram altamente avaliados e registrados como patrimônios mundiais da UNESCO em 2011. Visto que as ilhas nunca foram conectadas com qualquer terra continental, uma abundante variedade de natureza é mantida intacta e a vida selvagem distinta evolui de forma única, então, essas belas ilhas são por vezes chamadas de “Galápagos Orientais”.

A ilha de classificação máxima em Ogasawara é Minami-jima

Minami-jima, uma ilha desabitada que se estende a cerca de 1km de norte ao sul, está localizada ao sudoeste de Chichi-jima, a maior das ilhas do arquipélago de Ogasawara. É uma ilha escondida de classificação máxima e muitas condições são controladas de forma rigorosa em suas terras.

A fim de preservar o valioso ambiente e ecossistema nativos, no máximo 100 visitantes têm permissão de entrar na ilha por dia e ficar por apenas 2 horas acompanhados de guias licenciados do governo metropolitano de Tóquio. Ao chegar em Minami-jima, os visitantes precisam lavar seus calçados para remover qualquer tipo de sujeira ou sementes que possam estar fixadas neles e caminhar somente em rotas determinadas.

O local mais belo em Minami-jima é o Ougi-ike, uma pequena lagoa, com uma praia romântica separada do mar pelo gracioso arco de rocha. A beleza de Ougi-ike é a melhor de todo o arquipélago de Ogasawara, rodeada por límpidas águas na cor turquesa, na verdade, um paraíso na Terra!

Minami-jima é uma topografia cárstica submersa a qual grande parte da paisagem afundou sob o oceano devido aos movimentos da crosta. Essa paisagem é tão única e rara no mundo que é designada como um monumento natural.

É possível encontrar várias conchas na encosta da praia de areia branca em volta do Ougi-ike. Certamente, trata-se de subfósseis de caramujos extintos há cerca de 1.000 anos.

Você poderá ter a chance de se deparar com golfinhos e baleais a caminho de Minami-jima.

O lugar é belo e paradisíaco, porém, para chegar até lá, o único meio de transporte é o navio, pois não há aeroportos no local. A viagem leva em torno de 24 horas partindo do pier de Takeshiba, em Tóquio, até o porto de Futami, em Chichi-jima. Para chegar até Minami-jima são mais 20 minutos de lancha. É uma viagem um tanto longa, mas você terá a chance de apreciar locais impressionantes que você jamais visitou no Japão.

No site Ogasawara Kaiun (em inglês) você encontrará várias informações sobre o arquipélago de Ogasawara e suas ilhas, inclusive Minami-jima. Há também os horários de partida do navio de Tóquio e valores de cada classe da embarcação, com área para reservar online. Veja aqui.

Localização, veja aqui

Fonte: Tabijikan, Ogasawara Mura