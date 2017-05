Conheça o Museu Madame Tussauds: estátuas de cera de figuras famosas

Marie Tussaud (1761-1850), nascida em Strasbourg, França, trabalhou como governanta para o Doutor Philippe Curtius, um médico com talento em modelação da cera, que ensinou essa arte a Tussaud. Começou sua carreira modelando em cera, máscaras de vítimas da Revolução Francesa.

Ela se mudou para a Inglaterra em 1835, fez uma mostra de seu trabalho na Baker Street perto do endereço do atual museu. Suas técnicas convencionais ainda são usadas para criar figuras da realeza, políticos, atores e astros da música pop e heróis do esporte.

O Museu Madame Tussauds de Tóquio permite que você chegue perto e tire fotos com mais de 60 figuras realistas de celebridades mundiais, incluindo lendas de Hollywood, heróis esportivos, ícones históricos e celebridades japonesas.

As personagens estão dispostas em relação a suas profissões (excluindo o Johnny Depp, que está logo no início, e algumas celebridades que estão na entrada e uma das duas estátuas do Bruce Willis que está no elevador).

A ordem é: política, esportes, cultura pop, salão da Madame Tussauds, história e cultura, cinema e artistas famosos. Este é o tour que o museu proporciona aos visitantes. Aparentemente, a exposição de algumas figuras é temporária, logo é possível que algumas celebridades citadas neste post não estejam no museu em determinada época.

Agora, entre as celebridades famosas, podemos destacar: Michael Jackson, Barack Obama, Angelina Jolie, Brad Pitt, Lady Gaga, Madonna, Steve Jobs, Marilyn Monroe e o nosso inesquecível Ayrton Senna.

Informações do Museu

Tickets de entrada

Combo Ticket: ¥3.000 (acesso ao Museu Madame Tussauds e ao Lego Land, ao lado do museu).

Ticket de data especificada (Internet): ¥1.800 (adultos – pessoas acima do Chuugakou)

Ticket After 5: ¥1.400 (adultos – pessoas acima do Chuugakou)

Horário de Funcionamento: 10:00 ~ 20:00 (Última entrada às 19:00)

Local: DECKS Tokyo Beach