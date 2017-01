Conhecendo o Sensouji em Tóquio – o templo mais antigo da metrópole

A cidade de Tóquio realmente é uma cidade que não para. Inúmeras pessoas de diversas nacionalidades e grupos sociais visitam a cidade mais movimentada do país todos os dias. É de se surpreender como 14 milhões de pessoas cabem em uma espaço tão pequeno. É uma verdadeira correria e caos urbano.

No final desta página há um vídeo que a equipe do Portal Mie realizou no local!

Mas há alguns cantinhos especiais que te fazem esquecer o agito de Tóquio e apresentam uma experiência única! O templo de Sensou (com mesma escrita de Asakusa) é um lugar místico em Asakusa que reúne milhões de visitantes todos os anos! Vamos conhecê-lo?

Sensouji (浅草寺)

O templo Sensou recebe cerca de 30 milhões de apreciadores anualmente e é o templo mais antigo de Tóquio e conhecido intimamente como “Asakusa Kan’non” (浅草観音). É o único templo de sua facção budista que vende amuletos de proteção.

Rico em elementos e impressões do Japão, é também visitado por muitos visitantes e turistas estrangeiros.

A Nakamise (仲見世), rua comercial na estrada do santuário após o Kaminarimon (雷門), também é um famoso ponto turístico (imagem acima).

Com 54 lojas à direita e 35 à esquerda, há lojas de alimentos, bugigangas típicas e lembrancinhas. Aproveite para beliscar algo e comprar “omiyage”.

O Kaminarimon é a entrada do templo mais conhecida e tem uma das maiores e mais bonitas lanternas do Japão. A porta é guardada por duas estátuas de deuses: à direita, o deus do vento Fuujin, e à esquerda, o deus do trovão Raijin. O portão fica na Omotesando, uma avenida conhecida.

Passando pelo Namamise, é possível ver o Hozomon (宝蔵門), o portão principal, que possui dois andares e uma arquitetura magnífica.

Dentro do templo, há o salão principal, onde fica a estátua do Kan’non Bosatsu (観音菩薩), um xamã, e lugares para preces e barraquinhas de venda de amuletos. Para entrar no salão principal é necessário pagar uma taxa de 500 por pessoa, uma valor quase que simbólico.

Os favores divinos são diversos: vão desde prosperidade nos negócios e segurança familiar e no trânsito até exorcismos.

Com certeza é um dos cartões postais mais famosos do Japão. É uma parada obrigatória em Tóquio.

Sensouji – Tóquio

Mapa de acesso: clique para abrir no Google Maps