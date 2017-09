Conheça o Fuji Bussharito Heiwa Park em Shizuoka

O Fuji Bussharito Heiwa Park/Koen, ou Parque da Paz, localizado na cidade de Gotemba, na província de Shizuoka, comanda uma bela vista do Monte Fuji e abriga uma estupa calcária.

Cerca de 70% dos visitantes do parque são turistas do exterior e o local serve como um dos pontos de ouro em uma visita turística pela província de Shizuoka.

O parque está localizado no lado montanhoso, na borda exterior da cratera de Hakone, e comanda uma bela vista da cidade.

A estupa, o símbolo do parque, mantém as cinzas de Buda presenteadas pelo antigo primeiro-ministro da Índia, Nehru. Quatro imagens de Buda também são mantidas no local.

Em frente à estupa, os animais guardiões dos respectivos países asiáticos ficam alinhados. Além disso, um jardim no estilo japonês, o Monastério Budista do Templo Nihonzan-Myoho, imagens da Divindade da Misericórdia “Nade Kannon” e 33 imagens de Kannon também valem a pena conhecer.

Os visitantes podem desfrutar das belezas do local durante todo o ano, em particular, durante as épocas das flores de cerejeira e das folhas de outono.

Confira mais imagens do local:

Informações:

Fuji Bussharito Heiwa Koen (富士仏舎利塔平和公園)

Horário: das 9h às 17h

Entrada e estacionamento gratuitos

Site para informações:

Localização, veja aqui