Dica de passeio: Fuji Safari Park em Shizuoka

A equipe do Portal Mie esteve nesse local situado na província de Shizuoka, um dos maiores e mais populares parques safari no Japão, e trouxe informações e muitas fotos para você!

O local é uma ótima opção de passeio para toda a família, principalmente para as crianças, que ficarão deslumbradas com todos os animais que vivem no parque!

O Fuji Safari Park está localizado nas encostas do Monte Fuji onde os visitantes podem fazer um safari através dos habitats simulados, onde animais circulam livremente, incluindo leões, tigres, ursos, girafas, chitas, elefantes, rinocerontes, zebras e bisões.

Há várias maneiras de explorar a zona de safari do parque. Com seu próprio carro, de ônibus ou a pé. Se você fazer o safari com seu carro nenhuma taxa adicional, além do valor de entrada, é cobrado. As demais uma taxa é cobrada.

A entrada da Zona de Safari, após passar de carro pelo portão principal onde você compra os ingressos:

A primeira zona é a dos ursos. Cada zona está separada por um portão que abre automaticamente a cada espaço de tempo.

Em média, para completar o percurso leva-se em torno de 1 hora de carro. Contudo, a via que atravessa o parque é ampla o suficiente e os carros podem proceder em seu próprio ritmo. Mas tenha em mente que ficar parado muito tempo em um lugar fotografando os animais pode atrapalhar os outros veículos que estão vindo atrás.

A área dos tigres vem em seguida:

Os tours em ônibus, no Jungle Bus, duram cerca de 1 hora. Esses veículos são amplos e com grades, e seus designs se parecem com os diferentes animais encontrados em todo o parque. Durante o passeio, os visitantes podem alimentar ursos, leões e camelos com pedaços de vegetais, frutas e carne através da janela de grade do ônibus. Esse tour custa adicionais 1.300 ienes por pessoa, mas pode se esgotar em dias muito movimentados.

Disponível para alugar no parque há veículos esporte utilitários pintados em um padrão de zebra e equipados com sistema de navegação para levar os visitantes a um passeio autoguiado através da zona de safari. A tarifa de aluguel é de 5.000 ienes e os veículos acomodam até 7 passageiros. Ao longo do caminho, você pode alimentar os grandes herbívoros do parque, como camelos e gazelas, através das janelas de grades dos veículos. É necessário uma carteira de habilitação válida no Japão para alugar esses veículos.

Outra maneira de explorar o parque é a pé, ao longo de uma trilha natural de 2,5km que leva ao redor da zona de safari. A trilha está aberta de março a novembro e leva cerca de 2 horas para completar, incluindo paradas em várias plataformas de observação ao longo do caminho onde você pode observar animais em seus habitats. Em alguns pontos ao longo da trilha, você pode comprar comida para alimentar os animais. O safari a pé tem um custo adicional de 500 ienes por pessoa e o preço da comida para alimentar os animais varia de 100 a 500 ienes.

Além disso, o parque oferece safaris noturnos aos finais de semana e feriados entre meados de abril a outubro e todos os dias durante o feriado de verão (meados de julho a agosto).

Além da Zona de Safari, o parque também mantém uma zona regular de zoológico onde os visitantes podem ver uma variedade de animais como suricatas, leopardos, hipopótamos e lêmures.

É possível alimentar vários dos animais (a um pequeno preço) ou entrar em suas jaulas, incluindo a dos cangurus, capivaras e saimiris.

As capivaras dormem tranquilamente enquanto os visitantes passam por elas.

As atividades pagas incluem passeios a cavalo, passeio de pônei e tirar fotos com filhotes (se disponível).

Exibição de dois filhotes de leão sendo alimentados pela tratadora:

Há também casas de gatos, cães e coelhos e uma área com porquinhos-da-índia onde os visitantes podem passar o tempo segurando e brincando com os diferentes animais.

As atividades variam em preço, mas tipicamente custam cerca de 500 ienes. No parque há também vários restaurantes e uma ampla loja de lembrancinhas.

The Fuji Safari Park (富士サファリパーク)

Horários: 16 de março a 30 de setembro: das 9h às 17h / 1 a 31 de outubro: das 9h às 16h30 / 1 de novembro a 15 de março: das 9h às 15h30

Entrada: adultos: 2.700 ienes / crianças: acima de 4 anos até o ensino médio: 1.500 ienes / idosos: 2.000 ienes

Estacionamento gratuito

Site para informações: Fuji Safari (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui



Imagens: Portal Mie