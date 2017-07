Conheça uma das praias mais famosas no Japão: Shirahama Ohama em Shizuoka

Shirahama Ohama é uma praia localizada na cidade de Shimoda, na Península de Izu. A praia tem 770 metros de extensão e suas areias brancas e águas cristalinas ganharam o coração do público.

Shirahama Ohama é bem conhecida pelo seu cenário natural, sendo que a combinação do mar e das falésias que a rodeiam é fascinante! Para as pessoas que curtem, é permitido praticar wind-surfing, surfing e body-boarding em certas áreas da praia.

Há estacionamento, vestiário, banheiros, chuveiro e locais para alugar guarda-sol, boias e cadeiras de praia. Há vários hotéis ao longo da área.

Shirahama Ohama é uma das praias mais conhecidas na Península de Izu e uma das mais belas do Japão. Confira abaixo um vídeo que mostra imagens da praia e de belos locais na área de Shirahama:

Informações:

Shirahama Ohama (白浜大浜海水浴場)

Temporada: 15 de julho a 27 de agosto de 2017

Estacionamento: ¥1.500 a ¥2.000/ dia

Uso do chuveiro: ¥300 (5 minutos) / aluguel de equipamento de praia: a partir de ¥500

Site para informações: Shirahama Tourist Association (em japonês)

Localização no Google Maps, veja aqui



Imagens: YouTube(【空撮】伊豆白浜海岸と白浜神社), Fuji Hakone Izu Travel Guide