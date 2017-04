Top 10 pontos turísticos mais recomendados de Shizuoka

Quado se fala de Shizuoka, a montanha registrada como patrimônio mundial, o Monte Fuji, é o ponto turístico mais famoso, entretanto, a província possui outros diversos pontos turísticos interessantes.

A Equipe do Portal Mie irá apresentar 10 locais de Shizuoka que irão agradar a todos!

10 – Costa de Jougasaki

Em décimo lugar está a Costa de Jougasaki! Formado por rochas vulcânicas expelidas pela erupção dos Montes Amagi e Omuro, a Costa de Jougasaki é um penhasco que mostra toda a beleza da natureza. O “Picnical Course” (ピクニカルコース) é uma atividade de caminhada muito famosa no local e o “Date Course” para os casais também é recomendado.

Também existe um trajeto de 9km oferecido pelo “Hiking Course” (ハイキングコース), que gira em torno do Farol de Kadowaki. No trajeto, o “aventureiro” atravessa uma ponte suspensa que está 23m acima do mar da Península de Kadowaki. Uma emocionante aventura!

09 – Santuário de Kinomiya

O local é famoso por seu sagrado canforeiro gigante, que foi escolhido pelo país como monumento natural. É um ponto turístico conhecido por seu canforeiro de 24 metros de diâmetro que estende um ano de vida para aqueles que derem uma volta completa na árvore.

O canforeiro do Santuário de Kinomiya possui raízes de 15.65m, troncos de 8.25 metros a 15.65m de comprimento e aproximadamente 2000 anos de vida.

08 – Grande Santuário de Mishima

Este é um local histórico e cultural construído para celebrar a “Reconstrução Genji” de Minamoto no Yoritomo, o primeiro xogun da era Kamakura, e reúne pedras com poesias e canções de famosos poetas japoneses. Além dos diversos tesouros como o “Umenukietebako” (梅蒔絵手箱) e espadas japonesas, as flores da árvore Kinmokusei embelezam o local no outono.

Na primavera, mais de 200 árvores de sakura atingem a plena floração. No verão, em meados de agosto, o “Mishima Natsu Matsuri”, o maior evento do local, é realizado. No outono, as folhas amarelas da árvore Kinmokusei de 1200 anos deixam o local ainda mais belo. Um santuário com atrações em todas as estações do ano.

07 – Fábrica de Torta de Enguia

Este é um local turístico que sempre está no topo graças aos seus fãs e moradores do local. O local também é famoso pelo cultivo de enguias (unagi), mas as tortas de unagi são as lembrancinhas (omiyage) mais famosas de Shizuoka. Por realizar visitas na fábrica e fornecer experiências incríveis, o local também é famoso pelas crianças.

06 – Monte Omuro

Em sexto lugar está o Monte Omuro. A paisagem incrível do pico da montanha é realmente impressionante. Com 580 metros de altura, é possível ir ao pico da montanha em 5 minutos com um elevador especial. Uma ótima oportunidade para aproveitar a paisagem.

No pico da montanha, há uma cratera de 300 metros de diâmetro e 70 metros de profundidade e as belíssimas vistas do Mar de Izu, Ilhas de Izu (Grande Ilha do Fogo Sagrado) e da cadeia montanhas de Amagi, Fuji e Hakone certamente proporcionam uma inesquecível experiência. É um famoso local de encontros pela sua incrível paisagem.

05 – Cataratas de Shiraito

As águas das Cataratas de Shiraito provêm das nascentes do Monte Fuji. Com 150m de comprimento e altura de 20m, as Cataratas de Shiraito são famosas pelos seus formatos de fio de seda.

A paisagem de tirar o fôlego das cataratas é um dos maiores atrativos do local, mas a natureza ao redor do local que muda de acordo com a estação do ano também é lindíssima. As pessoas que visitaram a área relatam que desejam voltar ao local outras vezes devido à sua beleza única.

04 – Kawazu Zakura

Este local é um bairro de Shizuoka conhecido por ter as primeiras florações das cerejeiras. É famoso pelo “Kawazu Zakura Matsuri“, que acontece todos os anos entre os meses de fevereiro e março e reúne cerca de 800 pés de cerejeira. Um local perfeito para passar um dia com a família!

Conhecido pelas cerejeiras de Taiwan e Oshima, as flores do local florescem rapidamente na época de floração. O bairro possui aproximadamente 8000 árvores principalmente ao largo do Rio de Kawazu e recebe inúmeras visitas do amantes de sakura.

03 – Parque de Cactos de Izu

Em terceiro lugar está o imponente Parque de Cactos de Izu. Além de exibir 1500 espécies de cactos e plantas suculentas, cerca de 100 espécies de animais vivem no local, inclusive as encantadoras capivaras. É um local que sempre aparece entre os três mais recomendados da região.

O local é conhecido por ser o pioneiro em introduzir capivaras em onsen. Há diversas oportunidades de alimentar os animais e tocar neles, o que atrai pessoas do país inteiro!

02 – Fuji Safari Park

Considerado o mais representativo zoológico natural do Japão, o Fuji Safari Park é o primeiro “parque zoológico natural com florestas” do país. Girafas e leões vivem livremente no imenso território de 740 mil metros quadrados. Uma ótima oportunidade de apreciar as belezas do mundo animal!

O parque é famoso pelo “Night Safari”, para visitantes que desejam andar no parque e ver os animas noturnos, e o “Walking Safari, para as pessoas que desejam observar os animais enquanto faz uma caminhada.

01 – Miho no Matsubara

Foram apresentados alguns pontos turísticos famosos, mas em primeiríssimo lugar está o local que foi escolhido como “Os 3 pontos de interesse turístico do Japão” e registrado como “Patrimônio Cultural Mundial da UNESCO” em 2013. Uma viagem obrigatória para todos que estão no Japão.

Com mais de 50 mil pinheiros no litoral de aproximadamente 7km, o local também faz parte das “3 maiores planícies de pinheiros do Japão”. A vista do Monte Fuji é dos maiores atrativos do local.

O Miho no Matsubara já foi representado em diversas canções nacionais e pinturas! Certamente o local apresenta uma das paisagens que mais representam o Japão!

