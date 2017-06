Conheça uma das melhores área de lazer no Biwako!

O Biwako (Lago Biwa) é o maior lago de água doce do Japão e um dos mais antigos do mundo! Conheça nesta matéria o “Oumi Maiko Nakahama Suiei Kyampu-jo” (Área de Camping de Nakahama) e aproveite um dia à beira do Biwako com churrasco e diversão para toda a família!

Área de Churrasco da Área de Camping de Nagahama

Imagine-se fazendo um maravilhoso churrasco em baixo de árvores enquanto aproveita o dia nadando na transparente água do Biwako! Esta é a experiência que a “Área de Camping de Nakahama”.

Não é necessário fazer reserva para o churrasco. Contudo, os administradores do local cobram a taxa simbólica de ¥200 por adulto e ¥100 por criança. Mas se sua família for apenas passar o dia e levar seu lanche, não será cobrada esta taxa!

Como esta taxa de contribuição é cobrada pelos responsáveis, basta dizer o número total de pessoas e pagar a taxa!

O maior atrativo da Área de Churrasco da Área de Camping de Nakahama é poder fazer churrasco embaixo das sombras dos pinheiros! E quem quiser pode levar redes e estender entre as árvores.

Além disso, o local fica numa localização privilegiada a alguns minutos de caminha da Estação de Omi-Maiko, a mais próxima. O local também conta com banheiros, bebedouros e máquinas de venda automática.

O período de abertura dos estabelecimentos de natação inicia-se em 1º/Jul e termina em 31/Ago.

[Observações Importantes]

É proibido o uso de quaisquer tipos de tendas ou barraca na areia.

É proibido o uso de geradores de energia! Também é proibido trazer equipamentos de som como alto-falantes!

É proibido o uso de qualquer tipo de hanabi dentro da região de Oumi Maiko!

É proibido fazer churrascos ou utilizar churrasqueiras na frente de lojas e pousadas!

Todo o lixo é responsabilidade de cada grupo!

Estacionamento

Esta é a entrada do estacionamento do “Oumi Maiko Nakahama Suiei Kyampu-jo”. A taxa de estacionamento é de ¥1.500/dia para veículos normais.

O local fica aberto entre as 8h00 ~ 17h00 (entre o período de 18/Jul ~ 23/Ago, o local fica aberto até as 20h00).

No fim do horário comercial, o portão de entrada é fechado é não será mais possível estacionar no local. Verifique o tempo limite com os responsáveis do local.

Informações

Nome: Oumi Maiko Nakahama Kyampu-jo (Área de Camping de Oumi Maiko Nakahama)

Endereço: 〒520-0502 Shiga-ken, Ōtsu-shi, Minamikomatsu, 1095

Acesso (trem): Poucos minutos de caminhada do Estação JR de Oumi Maiko

Acesso (carro): 5 minutos da saída da Nishi-Otsu By-pass (西大津バイパス)/Shiga By-pass Oumi Maiko Ramp (志賀バイパス近江舞子ランプ)

Estacionamento: ¥1.500/dia – Espaço para 250 veículos

Mapa de acesso: Clique aqui

Informações de contato:

Escritório do Oumi Maiko Nakahama Kyampu-jo (TEL: 077-596-0520 – Apenas em Julho e Agosto)

Organização Municipal de Otsu-shi Minamikomaki (TEL: 077-596-0033 – Apenas nos dias de semana)



Fonte: BBQ-TW