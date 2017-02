Imperdíveis icicles de Misotsuchi iluminados em Saitama

A natureza forma os belos icicles, em gotas gigantes pontiagudas ou em pilares e, quando recebem iluminação transformam-se em algo fascinante.

Os icicles de Misotsuchi (三十槌の氷柱, Misotsuchi no tsurara) recebem centenas de turistas diariamente por sua beleza indescritível. Eles se formam do congelamento, a partir da água da fonte nas paredes das rochas. O fenômeno tem cerca de 8 metros de altura e 30 m de comprimento. O frio intenso de janeiro deste ano, favoreceu a formação dos icicles, tornando-os ainda maiores

Os visitantes não resistem à tamanha beleza e procuram registrar tudo em fotos e vídeos.

O órgão gestor do turismo local informa que a iluminação especial seguirá até 12 deste mês e acredita que a apreciação do fenômeno possa ser feita até o dia 20, dependendo do clima. “A apreciação é feita em propriedade privada, por isso, solicitamos o cumprimento das regras locais. Também solicitamos cuidado no caminhar sobre o solo, muitas vezes com camada de congelamento”, explica na página da prefeitura local.

Informações

Saitama-ken Chichibu-shi Otaki 4066

Estacionamento: privado, pago

Horário da iluminação: 17 às 22h00

Mapa: clique aqui

Fontes e fotos: Sankei e divulgação