Conheça o Higashi-Hennanzaki, um dos melhores cenários no Japão

Este lugar espetacular, o Cabo Henna Leste (Higashi-Hennanzaki), está localizado no extremo sul de Miyako, ilha pertencente à Okinawa, rodeado por um espetacular mar azul cobalto (mais informações e fotos no final da matéria).

Designado nacionalmente como um dos 100 Locais de Beleza Cênica no Japão, ele tem 2km de extensão e de 140 a 200m de largura.

Na ponta final do cabo há um farol que proporciona uma paisagem panorâmica do oceano, um local muito popular para ver o pôr do sol. O farol foi erguido em 1967 após inúmero acidentes envolvendo embarcações terem ocorrido próximo à costa de Higashi-Hennanzaki.

O farol Hennansaki está situado na ponta do cabo, a 24.5m do solo e 43m acima do nível do mar. O farol está aberto aos visitantes e a entrada custa apenas 150 ienes, muito barato para apreciar a paisagem em 360 graus desse lugar maravilhoso.

Dependendo das condições climáticas a ventania é muito forte na área, inclusive no dia em que a equipe esteve no local. Portanto, se for subir no farol em um dia como esse tome bastante cuidado com câmeras e smartphones que podem, simplesmente, sair voando.

Do alto do farol:

O ângulo mais fotografado do Higashi- Hennanzaki, a partir da plataforma superior do farol é o da imagem abaixo. O tempo não estava muito bom, mas mesmo assim a beleza e a geografia do local encantam qualquer um!

Dentro do farol, no piso inferior, há vários objetos em exibição que são usados na manutenção do farol, além de painéis descrevendo um pouco sobre a história do Hennanzaki:

Há uma trilha, do estacionamento até o farol, e os visitantes podem desfrutar da beleza de flores sazonais durante o caminho. Lírios brancos (Teppo yuri) na primavera e gaillardias (Tenningiku) amarelas ou laranjas no verão florescem belamente em todos os locais.

Áreas para descanso com uma vista incrível:

A entrada do local:

Por ser um local afastado, há somente alguns food-trucks vendendo comidas e bebidas e, como em qualquer local de Miyako, pelo fato da ilha ser pequena, a melhor maneira de se locomover até os locais turísticos é alugando um carro.

Há vários locais bonitos em Miyakojima, como a Ponte Irabu, o Tori-ike e a Praia de Sunayama, mas também recomendamos ver a beleza de Higashi-Hennanzaki!

Confira mais algumas imagens do local:

Informações:

Higashi-Hennanzaki (東平安名崎)

Local: Miyakojima, Okinawa

Estacionamento gratuito

O farol está aberto aos visitantes das 9h às 16h30 / Entrada: 150 ienes

Há banheiros no local

Acesso:

Há duas empresas aéreas, a JAL e a ANA, que disponibilizam voos para Miyakojima a partir da ilha principal do Japão, mas a maioria deles fazem uma parada em Okinawa antes de seguir com destino ao Aeroporto de Miyako, por isso a viagem pode ser um pouco longa devido ao tempo de espera. Há também o Aeroporto de Shimojima, mas a frequência de voos é bem menor.

Se embarcar em um voo a partir da ilha principal de Okinawa (opção escolhida pela equipe porque já estávamos lá) leva-se em torno de 50 minutos até o Aeroporto de Miyako.

É possível comprar as passagens através do site da JAL e da ANA (em inglês) e fazer o pagamento nas lojas de conveniência.

