Um passeio pelo misterioso Tori-ike

Mais um local para se visitar em Miyakojima, ilha que faz parte do paraíso tropical Okinawa!

O Lago Tori (Tori- ike) está localizado na costa oeste de Shimojima, na pequena ilha de Irabu, ligada a Miyakojima através de uma ponte (a Irabu Ohashi, considerada uma das mais longas e belas do Japão, veja a matéria aqui) e chama a atenção pela sua atmosfera misteriosa.

Durante o trajeto até o Tori-ike, a equipe do Portal Mie também passou por outros locais incríveis, que oferecem paisagens de tirar o fôlego, como o Observatório Funausa Shibanata:

Vista do grande pássaro em um local um pouco mais afastado:

E na área ao redor do Aeroporto de Shimojima, onde as águas azuis mostram toda a sua beleza:

A entrada para o Tori-ike:

Como vários outros locais em Miyakojima, a área do Tori-Ike também não é muito movimentada, sendo um passeio tranquilo e agradável. Para chegar até o lago é preciso passar por esse trecho de vegetação densa:

Duas crateras na ampla planície da robusta rocha calcária okinawana abrigam calmas águas azuis cobalto.

Designado como um monumento natural pelo governo japonês, o Toi-ike (literalmente lago do caminho) consiste de dois lagos com 75m e 55m de diâmetro e profundidades de 45m e 25m, respectivamente. A cor azul escuro do lago faz você sentir como se estivesse sendo absorvido pela água, o que pode ter criado várias lendas que destacam sereias e outras criaturas marinhas.

Os dois lagos estão conectados por uma caverna subterrânea e também se ligam ao oceano. Essa é uma localização peculiar onde a água doce e salgada se misturam, tornando o Tori-ike um local ideal para a prática do mergulho. Os lagos também são chamados de “Dragon Eyeballs”.

O longo trecho de rocha se estende a partir da área entre os dois lagos a centenas de metros, por onde os visitantes costumavam caminhar até a beira-mar.

Contudo, durante um tufão em 2011, o percurso sofreu danos e agora só é possível andar até a metade.

Miyakojima é uma ótima alternativa de passeio para quem está visitando a ilha principal de Okinawa, já que o voo até a ilha leva em torno de 50 minutos.

Acesso:

Há duas empresas aéreas, a JAL e a ANA, que disponibilizam voos para Miyakojima a partir da ilha principal do Japão, mas a maioria deles fazem uma parada em Okinawa antes de seguir com destino ao Aeroporto de Miyako, por isso a viagem pode ser um pouco longa devido ao tempo de espera. Há também o Aeroporto de Shimojima, mas a frequência de voos é bem menor.

Se embarcar em um voo a partir da ilha principal de Okinawa (opção escolhida pela equipe porque já estávamos lá) leva-se em torno de 50 minutos até o Aeroporto de Miyako.

É possível comprar as passagens através do site da JAL e da ANA (em inglês) e fazer o pagamento nas lojas de conveniência.

Confira mais imagens do local registrada pela equipe do Portal Mie:

Tori-ike (通り池)

Local: Irabu, Miyakojima (Okinawa)

Site para informações: Miyakojima City (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Imagens: Portal Mie