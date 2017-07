Praia de Mikisato em Mie: uma boa opção para o seu verão!

A praia de Mikisato, localizada na cidade de Owase, ao sul da província de Mie, caiu no gosto dos brasileiros pelo seu ambiente calmo, boa infraestrutura e águas limpas, sendo um bom local para desfrutar da temporada de verão com a família e amigos! Informações de acesso no final da matéria.

Na temporada há barracas de comidas, bebidas e aquelas que alugam itens como boias, cadeiras de praia e guarda-sóis.

Com cerca de 1km de areias brancas, a área é rodeada por uma vasta área verde. Muitas pessoas também frequentam o local para praticar esportes marítimos em razão das águas cristalinas de Mikisato.

Há área para camping e churrasco (paga-se uma taxa de aproximadamente 2.500 ienes), além de banheiros e chuveiros disponíveis gratuitamente para os banhistas.

Confira um vídeo do local:

Informações:

Mikisato Beach (三木里海水浴場)

Temporada: 1 de julho a 31 de agosto

Estacionamento: 300 vagas (1.000 ienes)

Da estação de trem Mikisato da JR até a praia leva-se em torno de 10 minutos a pé

Localização, veja aqui

Você gosta de passear e fazer turismo no Japão? Gostaria de conhecer mais locais turísticos no Japão? A província de Mie possui diversos lugares interessantes para sua família. Conheça mais lugares turísticos em Mie clicando aqui, ou a lista completa de locais turísticos no Japão clicando aqui.

Imagens: Kankomie, Umi Suki, Owase Kankou