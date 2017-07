Praia de Atashika em Mie é mais uma opção para o seu verão

Essa bela praia de areias finas, águas cristalinas e rodeada por uma ampla área montanhosa, está localizada entre as cidades de Owase e Kumano na província de Mie.

A parte sul da praia é mais calma e melhor para nadar e é possível acampar em algumas áreas. Um local bem agradável, calmo, ideal para famílias com crianças.

A praia de Atashika foi incluída na lista do Ministério do Meio Ambiente como uma das “100 melhores praias do Japão”. A temporada de verão segue até o dia 31 de agosto.

Confira um vídeo do local:

Atashika Beach (新鹿海水浴場 Atashika Kaisui Yokujo)

Local para acampar: tenda (¥1.000/dia, não precisa de reserva)

Espaço para churrasco: ¥1.000/dia

Estacionamento: ¥1.000/dia

Informações: Plala (em japonês)

Localização no Google Maps, veja aqui



Imagens: Mie Umi Suki