Praia com bela paisagem e águas cristalinas: Goza Shirahama em Mie

A praia de Goza é mais uma bela praia da província de Mie. Ótimo local para suas férias de verão! A areia é limpa e as águas cristalinas, atraindo inúmeros visitantes todos os anos. É um local bastante frequentado por brasileiros.

Na praia há também uma grande área de alimentação e ao redor da região há vários restaurantes da comida local que se caracterizam pelos frutos do mar.

Na praia há áreas de camping e pousadas e, caso você queira alugar uma, será muito difícil conseguir no dia em que você for, por isso é aconselhável fazer os preparativos com até 2 meses de antecedência.

Há diversos estacionamentos pagos próximos à praia. Em média 1.000 ienes por dia incluído banho de chuveiro. A temporada de verão segue até o dia 31 de agosto.

Mas atenção: é proibido fazer churrasco na praia. Você pode fazer nos bangalôs ou em áreas próprias, mas na areia não é permitido.

Informações:

Goza Shirahama (御座白浜海水浴場)

Site para informações: Gozashirahama (em japonês)

Acesso de trem: cerca de 60 minutos de ônibus da estação de Ugata

Imagens: Portal Mie, Gozashirahama, Isesima e Pearl-camp