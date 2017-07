Diversão no verão: conheça algumas piscinas em Mie

Logo após a primavera ter terminado e todas as pétalas de sakura terem caído, todos no Japão já começam a sentir a fome do verão! O calor pode ser muito forte, principalmente nas grandes cidades, e o nível de umidade é muito alto, e nada melhor que uma piscina, praia ou rio para se refrescar no dias de calor!

Abaixo, confira alguns parques aquáticos, piscinas em Mie, artificiais e naturais:

Nagashima Jambo Kasui Pool (ナガシマ ジャンボ海水プール)

Local: Nagashima (Nagashima Spa Land)

Período: 1 de julho a 24 de setembro de 2017

Horário: das 9h30 às 17h

Entrada: 3.500 ienes (adulto) / 1.500 a 2.700 (criança)

Estacionamento: 13.000 vagas (1.000 ienes/dia)

Site para informações: Nagashima Onsen (em japonês)

Localização, veja aqui

Suzuka Circuit Aqua Adventure (鈴鹿サーキット アクア・アドベンチャー)

Local: Suzuka

Período: 1 de julho a 3 de setembro de 2017

Horário: das 9h30 às 17h

Entrada: 2.900 ienes (adulto) / 1.400 a 2.000 ienes (criança)

Estacionamento: 1.000 ienes

Site para informações: Suzuka Circuit (em japonês)

Localização, veja aqui

Hill Hotel Sunpia Iga Pool (ヒルホテル サンピア伊賀 プール)

Local: Iga

Período: 15, 16 e 17 de julho e 22 de julho a 27 de agosto de 2017

Horário: das 10h às 17h

Entrada: 1.000 ienes (adulto) / 700 ienes (criança)

Estacionamento: 144 vagas (gratuito)

Site para informações: Sunpia (em japonês)

Localização, veja aqui



Misugi Resort Fire Burei Water Park (美杉リゾート ファイアバレイウォーターパーク)

Local: Misugi

Período: 15 de julho a 31 de agosto de 2017

Horário: das 10h às 17h

Entrada: 1.730 ienes (adulto) / 1.080 a 1.300 (criança)

Estacionamento: 300 vagas (gratuito)

Site para informações: Misugi (em japonês)

Localização, veja aqui

Miya River Watarai Park Yusui Pool・Kagami (宮リバー度会パーク遊水プール・鏡)

Local: Watarai

Período: 1 a 17 de julho, 21 de julho a 31 de agosto e 2 e 3 de setembro de 2017

Horário: das 9h30 às 16h

Entrada: 1.730 ienes (adulto) / 1.080 a 1.300 (criança)

Estacionamento: 378 vagas (gratuito)

Site para informações: Town Watarai (em japonês)

Localização, veja aqui

Ise Kaguraba Resort Sennomori Yusui Pool (伊勢かぐらばリゾート 千の杜「流水プール」

Local: Ise

Período: 15 de julho a 31 de agosto de 2017

Horário: das 10h às 17h

Entrada: 1.000 ienes (adulto) / 200 a 500 ienes (criança)

Há estacionamento

Site para informações: Sennmori (em japonês)

Localização, veja aqui

Kumano Nadarinkai Koen Pool (熊野灘臨海公園プール)

Local: Kumano

Período: 15 a 17 de julho e 22 de julho a 27 de agosto de 2017

Horário: das 9h30 às 16h30

Entrada: 540 ienes (adulto) / 320 ienes (criança)

Estacionamento gratuito

Site para informações: Magotarou (em japonês)

Localização, veja aqui



Tadokyo Tennen Pool (多度峡天然プール)

Local: Kuwana

Período: 14 de julho a 31 de agosto de 2017

Entrada: gratuita

Estacionamento: de 400 a 600 ienes

Site para informações: Kanko City (em japonês)

Localização, veja aqui

Ozato Shinsui Koen Shizen Pool (大里親水公園 自然プール)

Local: Kiho

Período: meados de julho a 31 de agosto de 2017

Horário: das 9h às 17h

Entrada: gratuita

Há estacionamento

Site para informações: Kanko City (em japonês)

Localização, veja aqui

Com base no site Kankomie e Walkerplus