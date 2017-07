As águas claras de Chidorigahama

Essa bela praia de águas cristalinas, de areia macia e limpa, está localizada na cidade de Toba, província de Mie. Uma boa opção para um passeio casual em um dia de verão!

Chidorigahama é calma e um local agradável para famílias. A combinação das formações rochosas e o mar claro oferecem um dia agradável aos visitantes.

Com uma extensão de aproximadamente 700 metros, o local da praia é bem estruturado e limpo. Há uma quantidade razoável de hotéis nas proximidades e, na alta temporada, de julho a agosto, há barracas de comidas e bebidas disponíveis.

Uma das áreas de estacionamento:

Mesmo em época de diversão, junto à família e amigos, é sempre bom ficar atento aos perigos de locais como praias (rios e também piscinas) como ondas altas, e avançar a locais muito fundos. Lembre-se que somente durante a alta temporada (geralmente de julho a agosto) é que há salva-vidas monitorando o movimento nesses locais, portanto tome os devidos cuidados.

Confira imagens do local registradas pela equipe do Portal Mie:

Chidorigahama (千鳥ヶ浜 海水浴場)

Site para informações: Kankomie (em japonês)

Há chuveiros (¥ 200) e banheiros no local

Tendas podem ser alugadas por ¥ 1.500

*Não é permitido fazer churrasco, surfar ou usar jet ski na praia.

Estacionamento: ¥ 700 (cerca de 300 vagas)

Localização, veja aqui



Imagens: Portal Mie/ Kankomie