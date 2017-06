Espaço para lazer e churrasco à beira do rio: conheça o River Park em Mie

Já faz alguns anos que os brasileiros descobriram este lindo lugar para um lazer de fim de semana com família e amigos. Trata-se do River Park, um local às margens do rio Kumozo, em Hakusan, na cidade de Tsu, em Mie (informações de acesso e mais fotos no final da matéria).

Com ótima infraestrutura para banhistas o local conta com máquina de bebidas, banheiros e duchas para lavar o corpo no fim do dia, além de amplo estacionamento. Algumas áreas na margem do rio tem areia, facilitando e deixando mais seguro para nadar. Tudo isto gratuitamente!

Mas para quem gosta de churrasco, há diversas áreas excelentes para os visitantes “queimarem uma carne”. São mesas ou áreas cobertas próprias para diversão em família. Você pode optar por ficar embaixo das árvores ou nas áreas cobertas que foram construídas no local. Não há churrasqueiras disponíveis, apenas mesas de concreto cobertas. A taxa de locação é de apenas ¥2,000 a ¥3,000 por dia, dependendo do lugar escolhido.

Mas atenção: todo o lixo deve ser levado, e os locais devem ser entregues limpos. Há locais para jogar o carvão usado apenas. Portanto garrafas, latas e todo o lixo deve ser recolhido e levados pelos usuários.

Para quem desejar mais conforto, há bangalôs disponíveis para alugar.

Apesar de não ser um rio muito grande, a área para nadar é ampla. Mas devemos sempre ter cuidado, pois há pedras e podem acontecer acidentes. Leve protetor solar, toalhas, seus acessórios e comida (não há venda de alimentos ultimamente). O combini mais próximo fica a 7 minutos de carro.

Vale a pena passar um dia de diversão neste belo local! Estacionamento gratuito.

Galeria de imagens:

Informações:

River Park Mami (リバーパーク真見)

Horário: das 9h às 18h (o portão fecha às 18h, portanto deve-se deixar o local antes deste horário)

Telefone para reservas de mesas: 059-262-5002 (em japonês)

Site para informações: ztv.ne (em japonês)

Mapa: Clique para abrir o mapa do Google Maps