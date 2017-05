Quando o leão come o sol: raro fenômeno a ser apreciado (vídeo)

Um leão gigante, ou melhor, uma rocha produzida pela natureza, parecida com a boca do rei das selvas, chama à atenção nesta época do ano. O gigante leão come o sol, produzindo um fenômeno místico e raro, por ter tempo limitado.

Para os amantes da natureza, fazer esse passeio para registrar o raro momento em foto e vídeo é uma grande pedida.

A grande rocha é conhecida como Shishi Iwa (獅子岩) e tem 25 metros de altura e cerca de 210 metros no solo. Em 1.935 ela foi designada como Monumento Natural do Japão, ainda com o nome de Onigajo (鬼ケ城). Em 1.958, seu nome passou a ser Kumano no Onigajo Tsuketari Shishi Iwa (熊野の鬼ケ城 附 獅子巖) ou popularmente Shishi Iwa. Para o Japão, foi uma conquista receber a designação da UNESCO como “Locais Sagrados e Rotas de Peregrinação nos Montes Kii”, em julho de 2.004, do qual o leão gigante faz parte.

Raro e místico fenômeno

Na primavera para o início do verão, o sol começa a despontar mais cedo. É quando o leão gigante abocanha o sol, mostrando uma indescritível bela imagem da natureza.

A foto foi registrada depois que o sol se levantou lentamente, às 4h51 de segunda-feira, 22 deste mês. O momento exato em que o leão “come” o sol ocorreu por volta das 5h30.

Esse raro fenômeno poderá ser apreciado somente até meados de junho, por conta da direção do despontar do sol.

Ao contrário do final da primavera, no inverno, é possível ver o leão “comer” a lua. Isso acontece entre novembro a janeiro, na lua cheia. Confira as imagens no vídeo abaixo.

Onde fica o Shishi Iwa

O Shishi Iwa fica na província de Mie, na praia da cidade de Kumano. Para acesso de trem, se for de Nagoia, o Wide View Nanki Go leva cerca de 3 horas, até a cidade de Kumano. De Osaka, o Tokkyu Kuroshio Go vai até Shingu e de lá é preciso alugar um carro ou tomar um táxi, para percorrer cerca de 20 minutos.

Além desse fenômeno raro, toda a região oferece paisagens lindas e místicas por ser rota de peregrinação da famosa Kumano Kodo. De carro, basta inserir o endereço abaixo ou ou acessar ao mapa clicando aqui.

Endereço: Mie-ken Kumano-shi Ido-cho 3646

Não há estacionamento no local (é preciso procurar por um nas imediações)

Há restaurantes e acomodações para se hospedar nas imediações

Confira o fenômeno do sol, em imagens feitas pela CBC TV.

Confira o fenômeno da lua, em imagens feitas pelo Sankei News.

Fontes: divulgação, CBC e Sankei Foto: CBC