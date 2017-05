Passeio pela Vila Mediterrânea em Mie

O Shima Mediterranean Village (Shima Chichukai Mura) é um local escondido na cidade de Shima, província de Mie. Na verdade é um complexo resort com tema mediterrâneo e inclui acomodações no estilo de uma vila, restaurante, café e loja espalhados ao longo de uma área de 33.000 metros quadrados (mais informações e galeria de imagens no final da matéria).

O público além dos hóspedes do resort pode passear pela área, apreciando e fotografando cada detalhe da beleza dessa “vila mediterrânea” em Mie. Contudo, há certas áreas, principalmente aquelas em direção às acomodações, que podem ser acessadas apenas por quem está se hospedando no local.

Ruas inspiradas em partes do Mediterrâneo são recriadas na bela área do complexo resort:

Castela:

Sardenha:

Andaluzia:

A vista da Baía de Ago após passar pela Vila Andaluzia. Ao fundo um restaurante com plataforma de observação:

A plataforma de observação do restaurante com mesas e cadeiras:

Dentro das instalações do resort é possível desfrutar de várias experiências como trabalhos manuais, pesca, salão de estética, massagem, karaokê e um cruzeiro pela Baía de Ago.

O cruzeiro exclusivo parte do cais dentro da vila e oferece um momento luxuoso.

O cafe na entrada da vila:

A Shima Mediterranean Village é um ótimo local para passear e se hospedar, já que a atmosfera da área, além de bela, é agradável e relaxante.

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Informações:

Shima Mediterranean Village (志摩地中海村)

Horário: das 9h às 21h

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito

Para mais informações (reservas, imagens dos quartos disponíveis, refeições, outros): Shima Mediterranean Village (em japonês e inglês)

Shima Mediterranean Village Ago Bay Cruise (志摩地中海村 英虞湾クルージング)

Informações sobre o cruzeiro (funcionamento, valores, reserva, outros): Pueblo Amigo (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Imagens: Portal Mie