Festival das Flores no Nabana no Sato

O belo e famoso parque de flores Nabana no Sato, localizado na cidade de Kuwana, província de Mie, está realizando o seu “Hana Matsuri” (Festival de Flores) até o mês de julho. (mapa e detalhes no fim da página).

De acordo com o site oficial do parque, até o final de abril, as tulipas é que farão o show e darão lugar também às rosas a partir de maio. A temporada de iluminação no parque será realizada até o dia 7 do mês que vem.

O fotógrafo do Portal Mie, Hedi Nagahashi, esteve no parque e registrou belas imagens para você. Confira!

Este slideshow necessita de JavaScript.

Informações:

Nabana no Sato (なばなの里)

Horário de funcionamento: das 9h às 21h

Entrada: ¥2.300 (cupom de ¥1.000 incluído para gastar dentro do parque)

Site para informações: Nabana Festival ( em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Imagens: Heidi Nagahashi