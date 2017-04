Conheça os 10 pontos turísticos mais famosos de Mie

Embora a província de Mie seja um pouco esquecida, ela esconde belíssimas paisagens e incríveis pontos turísticos. Entretanto, esta província possui um dos santuários xintoístas mais importantes e influentes do país, uma das mais importantes vertentes dos ninjas, um grande parque temático conhecido nacionalmente e outros.

Conheça os 10 pontos turísticos mais famosos da província de Mie.

10 – Ilhas das Pérolas de Mikimoto

Localizada no Porto de Toba, esta ilhota é conhecida por ser pioneira no cultivo de pérolas. Dentro da ilha, ficam em exposição produtos artesanais de pérolas e acontecem apresentações das mergulhadoras especializadas em ecolher pérolas (Ama – 海女).

Anualmente, recebe em torno de 250.000 a 260.000 visitantes, sendo que aproximadamente 10% são estrangeiros. Devido a isso, as orientações são dadas em japonês e inglês e há panfletos traduzidos para o inglês, coreano, chinês (simplificado e tradicional), alemão, francês, italiano, espanhol e português. Nenhum visitante ficará desinformado!

Mapa de acesso: Clique aqui

09 – Teleférico de Gozaisho

O Monte Gozaisho é uma montanha com 1.212 metros de altura localizada na fronteira entre a cidade de Higashioumi e o bairro de Komono. É conhecido por ter atrativos em todas as quatros estações, mas o local fica ainda mais bonito no outono.

É possível desfrutar a beleza do local pelo teleférico até os meses de outubro e novembro. Um ótimo local para apreciar as cores frescas do outono.

Mapa de acesso: Clique aqui

08 – Kumano Kodo

Registrado como Patrimônio Cultural da Unesco em 2004, a “rota de peregrinação e local sagrado da cadeia montanhosa de Kii” ou Kumano Kodo é um local perfeito para os amantes de caminhadas e conhecido como local com uma “forte energia sagrada”.

Existem diversos caminhos no Kumano Kodo, mas o mais famoso é o “Hosshinmon Oji ~ Kumano Hongu Taisha”, que começa nas ruínas históricas de um santuário e termina do Grande Santuário do “Portão Principal de Kumano”, um caminho agradável mesmo para principantes e com lindas paisagens de antigas plantações de chá e terraços de arroz.

Mapa de acesso: Clique aqui

07 – Meotoiwa

Localizada dentro do Santuário de Futamiokitama, as “rochas casadas” são um local para se visitar antes de ir para o Ise Jingu (será comentado nesta matéria posteriormente). Estas rochas ligadas pelo destino são conhecidas por possuir um favor divino e representam o casamento das divindades Izanagi (a rocha maior) e Izanami (a rocha menor).

É um local muito visitado por namorados porque é possível observar o nascer do sol entre os meses de maio e julho, e a lua cheia entre os meses de novembro e janeiro no meio das duas rochas.

Mapa de acesso: Clique aqui

06 – Museu Ninja do Iga-ryu

O museu é localizado no Parque de Ueno e no Castelo de Iga e possui uma popularidade “escondida”.

A “Mansão Ninja do Iga-ryu” é o carro-chefe do museu. O local parece uma casa de palha muito comum e sem nenhuma mudança, mas existem diversos mecanismos escondidos na mansão. Uma kunoichi (ninja mulher) guia os visitantes e faz uma demonstração dos inúmeros truques e mecanismos escondidos.

Além disso, também há o “Salão Tradicional Ninja”, o “Salão de Experiência Ninja” e o “Ninja Show”, além de diversos colecionáveis ninjas.

Mapa de acesso: Clique aqui

05 – Aquário de Toba

O maior atrativo do aquário de Toba é a “Selena” (セレナ), o único dugongo (peixe-boi) criado em território japonês. Há muitas pessoas que visitam a província de Mie apenas para observar a bela “Selena” nadando junto aos peixes tropicais.

Fora isso, existem muitos outros destaques como o show das morsas e as lontras-marinhas. Um local perfeito para apreciar a vida marinha e sua beleza.

Mapa de acesso: Clique aqui

04 – Nabana no Sato

O Nabana no Sato, um vasto jardim com diversas instalações e uma rica natureza, é um local perfeito para apreciar as flores e árvores típicas das quatro estações do ano.

Entre a primavera e o verão, o local fica repleto de tulipas, rosas e hortênsias, e também são realizados festivais de flores! No outono, o Nabano no Sato é famoso pelas flores “cosmos”, que crescem em vastos jardins, e pelas gigantes dálias, pouco comuns no Japão. No inverno, ocorre o evento de iluminações de inverno, que são conhecidas por serem uma das maiores do Japão.

Mapa de acesso: Clique aqui

03 – Nagashima Spa Land

Localizado no bairro de Nagashima, na cidade de Kuwana, este parque de diversões foi inaugurado em 1966 e é o segundo maior parque de diversões do Japão, apenas ficando atrás da Tokyo DisneyLand.

Além de ser o principal parque de diversões com brinquedos emocionantes do oeste do Japão, é conhecido internacionalmente por seu um dos melhores parques de diversão do Japão.

Dentre tantos brinquedos, o mais famoso é a montanha-russa de madeira que chega a uma velocidade de 102km/h, a “White Cyclone”, que possui 1.700m de comprimento total.

Além do parque de diversões, o local possui piscinas, onsens (fontes termais) e um centro comercial (outlet mall).

Mapa de acesso: Clique aqui

02 – Vila do Mediterrâneo de Shima

A “Vila do Mediterrâneo de Shima”, ou Shima Chichukai Mura (志摩地中海村), é uma instalação de resorts localizada na península de Shima.

Com uma área duas vezes maior do que o Tokyo Dome, nesta instalação é possível desfrutar plenamente restaurantes, lojas, quarto de hóspedes, passeios de cruzeiro, pesca e muitos outros. Um verdadeiro resort em Mie.

O local é dividido nestas três áreas, todos nomes de regiões do Mar do Mediterrâneo: “Andaluzia”, no sul da Espanha, “Castilla”, na porção central da Espanha, e “Sardegna”, uma ilha no Mar do Mediterrâneo.

Mapa de acesso: Clique aqui

01 – Ise Jingu

O Ise Jingu é um dos maiores santuários do Japão. Separado em Koutai Jingu “Naiku”, consagrado pelo deus do Sol, Amaterasu Oomikami, e o Toyouke Dai-Jingu “Geku”, consagrado pelo deus das necessidades de vida, Toyouke Oomikami, o Ise Jingu recebe milhões de visitantes e adoradores todos os anos.

Embora o Naiku e o Geku estejam separados, a maneira certa de adoração é realizar uma prece primeiramente no Geku e depois no Naiku.

Ao redor do local, existem diversas construções que representam as eras Meiji e Edo como o Okage Yokotyo, um local turístico construído na frente do santuário e modelado para representar a prosperidade das eras citadas acima.

Mapa de acesso: Clique aqui

Menção Honrosa – Suzuka Circuit

O Circuito de Suzuka realiza anualmente a corrida da Fórmula 1, lembrada sempre pelos japoneses junto ao nome do nosso querido Ayrton Senna.

Além das corridas da F1, há várias outras competições como a corrida de moto Suzuka 8 Hours Fórmula Nippon, diversão garantida para quem ama velocidade.

Localização: Google Maps aqui

Menção Honrosa – As 48 cachoeiras de Akame (Nabari)

Para você que é apaixonado por natureza e cachoeira, não pode deixar de perder as 48 cachoeiras de Akame, “Akame Shijyu hachi Taki”, em Nabari.

Localização: Google Maps aqui

Veja mais: Conhecendo Akame Shijyu Hachi Taki (Vídeo)

