Conheça o Niji no Izumi (Fonte Arco-Íris): o trabalho da vida de um artista em Mie

Em uma área de 5.800 metros quadrados na cidade de Matsusaka, província de Mie, está localizado o Niji no Izumi ou Rainbow Fountain (Fonte Arco-Íris).

O local foi criado pelo artista Kenji Azuma (1938-2013) e foi o trabalho de sua vida por 35 anos. Ele devotou 365 dias, ano a ano, criando esse impressionante lugar.

Azuma visitou o Sri Lanka quando jovem e ficou muito impressionado ao ver o Sigiriya (Lion Rock), um antigo palácio localizado próximo à cidade de Dambulla na província central do Sri Lanka. O Sigiriya, que uma vez serviu como a nova capital do Rei Kassyapa, é dominado por uma massiva coluna de rocha de aproximadamente 370 metros de altura.

Ao voltar para o Japão, Azuma quis desenvolver algo igualmente impressionante como o Lion Rock. Ele iniciou seu trabalho em 1978, criando peças grandes formadas por peças menores, que foram moldadas à mão e assadas em um forno.

Até hoje, seu trabalho continua inacabado embora sua esposa tenha se comprometido a terminá-lo, de acordo com a vontade do falecido marido.

Azuma “sobrevive” através de sua esposa e filha que mantêm o local e recebem os visitantes regularmente.

A visita de pessoas ao local é frequente, mas não em grande número, por isso é possível circular à vontade pela bela área e apreciar cada detalhe da obra do grande artista:

Os visitantes podem comprar um tijolo de argila crua por ¥5.000 e escrever o que quiserem nele. O tijolo será então pintado e assado no forno e incorporado no que a família chama de “Wall of Iris”, que está localizado no lado oeste do Niji no Izumi.

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Niji no Izumi (虹の泉)

Horário: das 9h às 16h

Valor de entrada:

Adultos: ¥500

Alunos do ensino médio: ¥200

Alunos do ensino fundamental: ¥100

Site para informações: Niji no Izumi Blog (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Imagens: Portal Mie