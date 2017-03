Convite à primavera no santuário xintoísta: plena floração das ameixeiras-chorão

Apesar da baixa temperatura de inverno, o jardim do santuário xintoísta Yuuki (結城神社 – Yuuki Jinja), prenuncia a primavera. São 300 pés de ameixeiras-chorão para encantar os visitantes. Flores brancas, passando pelas rosadas e as carmesin, que exalam um aroma adocicado, atraem pássaros e câmeras das pessoas por tamanha beleza.

Se o céu estiver azul, fornece um pano de fundo para as fotos e vídeos que você também vai querer registrar.

O Yuuki Jinja fica na capital da província de Mie, em Tsu, de fácil acesso para os residentes da região. As ameixeiras-chorão se destacam por suas flores em galhos flexíveis e que vão de encontro à terra e não ao céu. Os galhos floridos formam uma cascata branca ou rosa perfumada.

Elas estão plantadas em uma área muito bem cuidada e a paisagem com um jardim típico japonês dão um tom nipônico no cenário. Pessoas de todas as faixas etárias vão até o local para fazer visita e apreciar toda essa beleza. Assista à galeria de fotos abaixo.

Este ano, as ameixeiras-chorão, chamadas de shidareume em japonês, floresceram dentro do período considerado normal. Como estão em plena floração, a expectativa é de apreciação das ameixeiras até o fim da primeira quinzena deste mês. Para quem tem um animal de estimação (cachorro ou gato), pode levá-lo desde que fique no colo do dono.

Recomenda-se o uso do transporte público para se dirigir ao local (veja abaixo).

Tome nota para o seu programa

Local: 結城神社 (Yuuki Jinja)

Endereço: Mie-ken Tsu-shi Ooaza Fujikata 2341

Mapa (para abrir, clique aqui

Estacionamento: gratuito nos dias 4 e 5 de março (cerca de 200 veículos)

Entrada para o jardim das ameixeiras: 500 para adultos e 200 ienes para crianças do primário

Acesso para quem usa transporte público: na estação de Tsu (JR ou Kintetsu), tomar um dos ônibus que fazem as linhas com destino a Yonezu, Tenpaku ou Sun Valley e descer no ponto Yuuki Jinja (cerca de 14 minutos de trajeto). Do ponto ao santuário xintoísta caminha-se cerca de 3 minutos.

Fonte: divulgação Fotos: Junior/Portal Mie