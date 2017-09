Um passeio pela bela praia de Katsura

Katsurahama é uma praia cênica localizada a alguns minutos da central de Kochi. Para os que moram na área de Tokai ou acima, essa bela área de praia fica realmente longe, mas é uma opção de passeio para aqueles que planejarem uma visita na província, que fica em Shikoku (mais informações e galeria de imagens no final da matéria).

A área ao redor da praia é designada como Katsurahama Park e há várias atrações no local!

No meio da faixa de areia há uma trilha pavimentada e bem limpa por onde os visitantes podem desfrutar de uma caminhada superagradável pelo local.

Em razão de sua fortes correntes, nadar na praia é proibido e sempre há seguranças observando o movimento.

Ao invés de entrar na água, os visitantes podem desfrutar de outras atrações incríveis localizadas ao redor da área, como um aquário:

E até um pequeno santuário, o Kaizumi Jinja Ryu Okyu, na ponta de Katsurahama.

A brisa fresca e a vista desse local é simplesmente maravilhosa!

A praia é um dos locais mais pitorescos na província de Kochi. Localizada na entrada da Baía de Urado, ela se estende em um arco entre os cabos Ryuzu e Ryuo. Um vasto pinhal atrás da costa, cascalhos de 5 cores e um oceano azul formam um paisagem de encher os olhos!

A praia é conhecida desde os tempos antigos como um local popular para apreciar a Lua. Uma estátua de bronze de Sakamoto Ryoma, que executou um importante papel na derrubada do shogunato Tokugawa no final do século 19, foi erguida no cabo Ryuzu, no final leste da praia, de frente às ondas ferozes do oceano.

As outras atrações na área incluem o Tosa Dog Museum (que estava fechado quando a equipe visitou o local) e o Museu Memorial de Sakamoto Ryoma, que fica na ladeira acima da praia. A especialidade local de Kochi, o katsuo no tataki, é servida nos restaurantes.

A área é bem estruturada, com banheiros:

E amplo estacionamento:

Confira mais fotos desse belo local:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Informações:

Katsurahama (桂浜)

Local: província de Kochi

Site para informações: City Kochi (em japonês)

Acesso de ônibus: a viagem só de ida até Katsurahama, a partir da estação de Kochi da JR, leva cerca de 35 minutos e custa 690 ienes

Localização do estacionamento (Katsurahama Koen Parking Lot), veja aqui / Valor: 400 ienes

Localização para referência, veja aqui

Katsurahama Aquarium

Horário: das 9h às 17h

Mais informações: Katsurahama aq (em japonês)

Sakamoto Ryoma Memorial Museum

Horário: das 9h às 17h

Mais informações: Ryoma Kinenkan (em japonês)

Imagens: Portal Mie