Conheça o vale vulcânico de Owakudani

Owakudani (Vale da Grande Ebulição, em tradução livre) é um vale vulcânico com fumarolas de enxofre ativas e águas termais na cidade de Hakone, província de Kanagawa (galeria de imagens e informações de acesso no final da matéria).

A equipe do Portal Mie esteve nesse local turístico bem popular e pode constatar as paisagens cênicas, atividade vulcânica e experimentar o Kuro-tamago (ovo preto) que são cozidos nas água termais. Vamos falar sobre essa famosa especialidade local mais para frente.

Owakudani é a área em volta de uma cratera criada durante a última erupção do Monte Hakone, há cerca de 3.000 anos.

Além disso, de Owakudani é possível desfrutar de belas vistas do Monte Fuji em dias claros. Contudo, não foi o caso no dia em que a equipe esteve no local, infelizmente.

Na área, além de um teleférico, o Hakone Ropeway, há uma trilha de caminhada curta que leva da estação do teleférico na zona vulcânica a várias fumarolas e piscinas borbulhantes. Contudo, em razão da alta incidência de gases vulcânicos, esses percursos ao redor de Owakudani estavam fechados para os visitantes. Já o teleférico estava operando ao longo de toda sua extensão.

O Hakone Ropeway conecta a estação de Souzan (na estação final do Hakone Tozan cablecar) com a estação de Togendai (nas margens do Lago Ashino) e para nas estações de Owakudani (o local mais movimentado) e Ubako no caminho.

As pessoas que sofrem com algum tipo de problema respiratório devem evitar a área devido aos gases vulcânicos. Ao comprar os bilhetes, pacotinhos com gaze embebido em medicamento são fornecidos para colocar na boca e nariz caso o visitante não se sentir bem.

E dentro de cada gôndola do teleférico há uma caixinha de primeiros socorros:

As gôndolas do teleférico partem com frequência e comportam até 10 pessoas cada. Viajar todo o percurso do teleférico (de Souzan a Togendai) leva em torno de 30 minutos.

Ao longo da jornada, os passageiros podem desfrutar de vistas das fontes ativas e águas termais sulfúricas do Vale de Owakudani, entre as estações de Sounzan e Owakudani (trajeto escolhido pela equipe) e do Lago Ashino e do Monte Fuji, entre Owakudani e Togendai, se a visibilidade permitir.

Há lojas amplas de lembrancinhas e restaurantes que servem o famoso Kuro-tamago (ovo preto). Esse ovos são cozidos nas águas termais do local e ficam com a casca preta e aroma sulfúrico.

Já o sabor é o mesmo de um ovo cozido normalmente em casa, a única diferença é que nos disseram no local que comer o kuro-tamago aumenta longevidade e que consumir apenas 1 unidade você terá 7 anos a mais de vida. Será?

Ovos pretos a vácuo para levar como souvenir:

Confira a galeria de imagens:

Informações:

Owakudani (大涌谷)

Hakone Ropeway (箱根ロ-プウエイ)

Horários:

das 8h45 às 17h15 (março a julho e setembro a novembro) / das 8h45 às 17h30 (agosto) / das 9h15 às 16h15 (dezembro a fevereiro)

Fecha em alguns dias não regulares para manutenção

Para mais informações (valores, estações ao longo na linha, outros): Hakone Ropeway (em inglês)

Amplo estacionamento gratuito

Localização no Google Maps, veja aqui



Imagens: Portal Mie