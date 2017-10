Himeji-jo: o ‘castelo garça branca’, considerado o mais belo do Japão

O Castelo de Himeji, também conhecido como Castelo Garça Branca (Shirasagi-jo) em razão de sua aparência elegante e de cor branca, é amplamente considerado o castelo mais espetacular do Japão pela sua dimensão imponente e beleza, além dos seus bem preservados e complexos terrenos.

O Himeji-jo é tanto um tesouro nacional quanto um local de patrimônio mundial. Ao contrário de muitos castelos japoneses, ele nunca foi destruído pela guerra, terremoto ou fogo e sobrevive até hoje como um dos 12 castelos originais do país.

Recentemente, o castelo passou por um extenso trabalho de renovação, por vários anos, e foi completamente reaberto ao público em março de 2015.

As primeiras fortificações construídas no local foram concluídas no ano de 1400 e gradualmente ampliadas ao longo dos séculos por vários clãs que governavam a região.

O complexo do castelo como ele sobrevive hoje tem mais de 400 anos e foi concluído em 1609. Ele é formado por mais de 80 construções espalhadas por múltiplas muralhas externas, que são conectadas por uma série de portões e caminhos sinuosos.

A maioria dos visitantes entra no castelo pelo Portão Otemon, na terceira muralha externa de entrada livre (Sannomaru).

O Sannomaru ostenta um amplo gramado alinhado com cerejeiras e é um local popular para fotografar o castelo e para apreciar o sakura. A bilheteria está na extremidade final da muralha externa, onde o Portão Hishi marca a entrada para a área paga.

A aproximação como um labirinto, do Portão Hishi até a fortaleza principal, leva ao longo de caminhos murados e através de múltiplos portões e muralhas externas que tinham o propósito de retardar e expor as forças ofensivas.

No coração do complexo está a fortaleza principal, uma estrutura de madeira de 6 andares.

Os visitantes podem entrar na fortaleza principal através do acesso no piso inferior da estrutura e subir através de uma série de escadas íngremes e estreitas.

Cada nível fica menor progressivamente à medida que você sobe. Nos andares, geralmente, não há mobílias, apenas algumas sinalizações explicando as características da arquitetura, assim como esforços de renovação feitos com o passar dos anos para preservar a estrutura.

O andar mais alto abriga um pequeno santuário e permite aos visitantes “espiarem” em todas as direções, abaixo dos telhados do castelo, as defesas que parecem labirintos e a cidade de Himeji.

Após sair da fortaleza, os visitantes voltam ao Portão Hishi. Antes de sair da área paga, ele têm a opção de explorar uma muralha externa adicional, a oeste (Nishinomaru) que serviu como a residência de uma princesa e oferece vistas da fortaleza principal de uma perspectiva diferente.

Nos dias de maior movimento, como a época do sakura, Golden Week ou feriado de verão, os visitantes poderão enfrentar filas com tempo de espera considerável para explorar o interior da fortaleza principal. O número de visitantes permitido na fortaleza principal pode ser limitado pelo uso de bilhetes numerados.

Há panfletos em vários idiomas, inclusive em português:

Confira mais imagens:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Informações:

Himeji Castle (姫路城, Himeji-jo)

Horário: das 9h às 16h

Entrada: 1.000 ienes (acima de 18 anos) / 300 ienes (estudantes do ensino fundamental e médio)

Há vários estacionamento pagos nas redondezas do castelo

Para mais informações: City Himeji

Localização, veja aqui



Imagens: Portal Mie