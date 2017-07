As águas cristalinas da Praia de Takeno

Areia brancas e macias se estendem por cerca de 1km ao longo de águas cristalinas. Um destino perfeito para famílias que buscam sol, bela paisagem e um momento relaxante!

Takeno, localizada na cidade de Toyooka, província de Hyogo, é um destino popular especialmente durante a temporada de praias no Japão, de junho a agosto, quando as águas estão a uma temperatura agradável para nadar, embora seja possível desfrutar do local do final de maio ao início de setembro, quando os fortes ventos começam a diminuir.

As águas claras e rasas tornam a praia um local ideal para famílias com crianças. Há estruturas de concreto a vários metros da costa para ajudar a controlar as ondas e possíveis detritos. Takenohama foi selecionada como uma das 100 melhores praias para banhistas no Japão pelo Ministério do Meio Ambiente.

Embora a praia esteja aberta o ano todo, não há procedimentos salva-vidas em curso fora da temporada e, por segurança, é aconselhável não entrar nas águas durante condições consideradas de risco.

As formações geológicas e paisagem que rodeiam a área costeira são tão belas quanto a praia. Takeno faz parte do Parque Geológico de San’in e tem vários monumentos naturais. Dê um passeio ao longo da área costeira e desfrute das vistas panorâmicas do Mar do Japão de vários pontos.

Todos os anos, no dia 30 de julho, o Takeno Summer Festival e a exibição de hanabi embelezam o local. Barcos carregados com cerca de 2.000 fogos de artifício são ancorados na baía de onde são feitos os lançamentos, criando um belo espetáculo.

Confira um vídeo da área de Takenohama:

Takeno Beach (竹野浜海水浴場)

Informações: Takenohama (em japonês)

Estacionamento: ¥ 1,500

Estação de trem mais próxima, veja aqui

Localização no Google Maps, veja aqui



Com base no site Takeno Kanko Imagens: Wikimedia